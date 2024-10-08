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哥吉拉再現！全球最紅的「怪獸之王」哥吉拉今年問世滿70週年，首次結合台灣高粱酒，繼四月推出首款「哥吉拉系列造型紀念酒 – 哥吉拉(1995)紅蓮款」經推出後立即引發怪獸迷搶購盛況。IP授權酒款品牌「鑫羿文創」今年推出70週年紀念《哥吉拉系列造型紀念酒 – 正宗哥吉拉(2016)款》，延續「哥」的魅力！正宗哥吉拉是被譽為最接近「神」的一代哥吉拉，不僅在於一口氣瞬滅東京市區的破壞力，更歸功於日本名導庵野秀明成功塑造神秘威嚴感。庵野秀明在2016年的電影《正宗哥吉拉》中，將正宗哥吉拉外型設定成歷經四階段變化，從一個海中不明生物體逐漸轉變體型巨大的怪獸，造型趨向更兇猛冷酷，劇中死傷人數幾乎是歷代之冠，為無數觀眾帶來震撼。不僅如此，正宗哥吉拉也是目前為止最高的哥吉拉，足足有118.5公尺。《正宗哥吉拉》不僅在全球創下近8千萬美金票房佳績，更在怪獸電影史奠定經典地位。IP授權酒款品牌「鑫羿文創」在四月先行推出限量「紅蓮哥吉拉」即被怪獸迷搶購一空，其造型酒霸氣外型結合高粱酒創意聯名給予高度好評。這次再次取得日本東寶官方授權，推出「哥吉拉系列造型紀念酒 – 正宗哥吉拉(2016)款」。正宗哥吉拉皮膚表面如同焦黑的火山岩，散發出無與倫比的壓迫感和毀滅氣息。巨大的背鰭如同利刃，閃爍著紅色的光芒；多達1 公升容量的金門皇家 56° 三年陳高質感陶瓷酒瓶做成底座，彷彿蘊藏著無限的能量。每一個鱗片、每一個肌肉線條都力求完美，再現無可匹敵的霸氣與力量。酒瓶每一處細節將正宗哥吉拉的氣場完整呈現，展現對原作的致敬，讓每一位哥吉拉收藏家都能感受到那份來自神級怪獸的震撼！此款「哥吉拉系列造型紀念酒 – 正宗哥吉拉(2016)款」售價$12,800元，全球限量預購，首批現貨將於10月8日中午12時於全台發行及出貨，首批現貨完售將採預購制，想要搶先拿到熱騰騰正宗哥吉拉的怪獸迷，請務必準時鎖定鑫羿文創或各大酒專通路！※安全誠無價 酒後找代駕