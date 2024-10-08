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台新育樂今舉行臺北台新戰神2024-25開季記者會，記者會主軸「Mars Redefine Tour」，以臺北指標性交通工具「捷運」為主題，並以捷運畫面串連整場記者會，讓全場感受一場沉浸式「臺北」體驗，一起感受臺北戰神第二賽季全面進化的旅程。於會中公布球隊識別優化、全新戰袍、開季商品及開幕嘉賓，創籃壇先例招募男性的Taishin Wonders男神女神更全員首次登場，臺北戰神領隊尚瑞強表示：「秉持台新認真的精神，我們持續致力於提供戰友們更好的視覺體驗，球員們也將全力拚戰每場比賽，將冠軍留在臺北。」臺北台新戰神第二賽季，季外補強後衛好手錢肯尼、王律翔、最佳中鋒陳冠全，與黃聰翰再次聯手成為戰神雙槍的蘇奕晉等即戰力好手，另外也加入兩名備受期待的潛力新人，選秀狀元雷蒙恩與金牌國手江均，融合經驗資歷豐富的球員與年輕新秀的衝勁，打造全方位具競爭力球隊。臺北戰神總教練許皓程認為：「團隊備戰目前一步步朝設定目標前進，持續調整在開季時帶著百分百戰力奮戰。」談到本土與洋將磨合，以及新舊成員的團隊相處上，隊長林宜輝再次強調溝通的重要性：「休賽季呆總就有提醒我們溝通很重要，只要是對團隊好的事情，都應該互相溝通討論，就能幫助團隊更好。」今日記者會中，由臺北戰神執行長黃萬隆分享年度口號「TWO FOR ONE」的意涵，此口號源自籃球戰術，旨在關鍵時刻最大化得分機會，通過快速進攻，爭取第二次得分，掌控比賽節奏提高勝算，對獲勝至關重要。執行長黃萬隆期許團隊能展現戰術中蘊含的高效率表現，與追求勝利的決心，此外，他更提到球迷支持對我們的重要性，「TWO FOR ONE不僅象徵球場上我們在關鍵時刻爭取更多機會的策略，更是要攜手支持我們的球迷，戰神加上球迷，我們要一起為拿下第一而努力。」鼓勵全體成員面對賽季的挑戰發揮潛力，並與球迷並肩作戰，為邁向冠軍榮耀而努力。臺北戰神推出全新戰袍「戰神紅」、「榮耀白」、「無懼黑」各具意義，結合攻守兼備的理念，展示戰神的堅毅與力量，並將臺北的城市特色融入設計中。象徵球隊精神與目標。城市版「戰神紅」以臺北獨有的城市精神為設計核心，球衣以熾熱的紅色象徵首都臺北的力量與活力，以及球員們對籃球的熱愛與熱血拚戰的精神，胸前「CAPITAL」字樣彰顯了臺北作為首都的獨特地位，球褲嵌入了專屬的城市版標誌，菱形變化的盔甲元素則表現出戰神球員捍衛臺北的決心。作為臺北內湖人的曹薰襄分享：「穿上它能讓他感受到為家鄉而戰的驕傲，也希望能有更多臺北市民支持戰神，讓球隊真正成為臺北的代表。」主場「榮耀白」球衣，以菱形元素為主軸，象徵「矛」的進攻性。球衣兩側對稱的菱形設計，像是鎖定敵人準備進攻的武器，體現戰神球員的自信與果敢。胸前的「MARS」字樣代表球隊的英勇形象，展示我們對榮耀的渴望，爭取冠軍王冠的決心。首次穿上職業球衣的雷蒙恩，對於新賽季感到很期待與興奮，期待能帶給團隊更多能量，一起為勝利而戰。客場「無懼黑」球衣代表著防守的堅固與穩定。黑白配色呈現簡約風格，條紋的設計更是球衣中的經典元素，胸前「TAIPEI」字樣以框線呈現，自然融入屬地感。此件球衣上的菱形，則成為防守的盾牌，展現球員的防守能量，黃聰翰對於球衣新設計覺得配色經典，條紋設計也非常好看，「簡約的設計很實穿，大推給戰友們。」談到新賽季目標，曹薰襄與黃聰翰不約而同地提到：「當然是以總冠軍為目標，將去年沒順利完成的榮耀帶回來。」新賽季戰神裝備局推出全新開季商品，以城市元素與球隊文化相結合，多款兼具設計感的服飾，搭配各式日常穿搭，讓你輕鬆穿出最有型的自己。由球員示範穿搭，錢肯尼穿著TAIPEI城市寬版帽Tee與戰神草寫休閒短褲組合亮相，胸前印有「TAIPEI」字樣的，搭配後背的「MARS」大字設計，寬鬆版型部挑身材，讓你輕鬆就能呈現時尚休閒風格。陳文宏身穿CAPITAL首都字樣的「戰神CAPITAL水洗大學Tee」，搭配同款老帽組合登場，流露濃厚的復古潮流感。最後則是由王律翔展示的「臺北城市景水洗Tee」，以球隊主LOGO為核心設計，融入臺北城市獨特的景色，呈現出臺北的活力與多元風貌，並採用美式水洗風格，營造復古時尚感，王律翔大讚：「觀光客來臺北觀光必買，穿出臺北城市獨特樣貌，不要再只會穿我愛臺北文字T了。」除了球員們穿著服飾帥氣登場外，吉祥物戰神Richart則演繹即將前往公館自來水博物館戲水的戰友，攜帶TAIPEI MARS頭盔緹花浴巾以及戰神裝備托特袋，展示球隊周邊配件的實用性，以幽默的肢體比手畫腳，介紹托特包的大容量，適合日常出門使用，也是進場看球的最佳裝備，能裝下各式贈品；緹花浴巾吸水性強，在家使用或外出戲水都是最實用單品，除服飾、帽子、浴巾與托特包之外，還有戰神羽翼運動襪、「戰神之枕」立體抱枕等多款日常用品，邀請戰友開幕戰進場添購新裝備，讓臺北戰神走進你的生活。臺北戰神主場開幕戰11月2日，將由饒舌歌手李英宏擔任開場嘉賓，帶領戰友們「臺北直直撞」，將台語融入了復古電子與饒舌，唱出台語歌曲新高度的李英宏，將以獨特聲線搭配最嗨的節奏，帶領球迷們走入最台味的籃球賽，感受臺北的魅力就在和平籃球館。於主場開幕戰當日，眾所期待的Taishin Wonders男神女神團也將全員登場，首創男成員加入的Taishin Wonders新賽季將透過更多特技技巧，增添比賽的可看性，提升戰友們的觀賽體驗，隊長橘兒透露全員已進行競技啦啦隊表演的訓練，「很期待表演的突破，能夠帶給觀眾不一樣的視覺饗宴。」新賽季即將展開，在線上購票方面，台新卡友可享有9折優惠，學生族群及臺北市民則可享77折的特別優惠。此外，戰神還推出了熱力席的三人同行買二送一以及普通席的四人同行買三送一優惠。而現場購票的朋友也能享受台新PAY 9折的優惠，學生及臺北市民則可享有購票8折惠。為鼓勵親子同樂，特別推出「親子戰出來買一送一」方案。針對今年新增的平日賽事，戰神球團也提供兩大優惠，包括第二節後進場的星光票，可享5折特惠，而學生族群更可憑學生證兌換免費門票。至於上賽季受好評的臺北市民日票券兌換仍好評持續中，開幕戰11月2日當天為松山區及信義區的臺北市民日， 11月3日則針對大安區及文山區，將開放限量限區門票兌換，其他行政區的兌換資訊再請鎖定臺北戰神官方公告。臺北戰神11月至隔年1月主場預售票，已於今日11:00開放台新卡友可搶先購買，並享有限量9折優惠，明天則為全開賣日。