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▲陳喬恩回應網友的生子問題。（圖／翻攝自陳喬恩IG）

45歲女星陳喬恩與老公Alan（曾偉昌）在2022年登記結婚，上個月22日在馬來西亞的蘭卡威舉辦浪漫婚禮，現場星光雲集，如今辦完婚禮，陳喬恩也重新享受起「新婚生活」，在社群平台和粉絲互動，開放粉絲問問題，結果有人問她，有沒有想生小孩，陳喬恩難得帶有情緒反問，「很重要嗎？妳喜歡就去生啊。」陳喬恩在IG限時動態開放粉絲問問題，其中有人問，「有想生小孩嗎？雖然覺得問這很靠X。」即便如此，陳喬恩仍大方將問題分享出來，並回應，「老實說，我覺得我不夠有耐心跟小孩子相處，而且我這把年紀生小孩很危險欸，真的好多人很關心我到底生不生，到底女人生不生孩子很重要嗎？妳喜歡妳就去生，不喜歡就不生啊，有很難嗎？」不只是生子話題，還有許多人向陳喬恩告白，說曾在路上遇過她，本人比電視上還美，她也大方說，如果遇到她可以跟她打招呼，但不要拿著相機對著她一直拍，這樣之後她見人就會躲了，也有人直呼，看了陳喬恩的婚禮後，又讓人相信起愛情，陳喬恩也回應，「一定要有照顧好自己的本領，照顧好自己了，愛情就是錦上添花。」45歲的陳喬恩在5年前和Alan因為參加節目《女兒們的戀愛》進而決定交往，2022年兩人登記結婚，40歲才遇到真命天子的陳喬恩，婚禮致詞時向老公甜蜜告白：「最好的人也許會來得晚一點，但你來了。你出現了，像是上天為我準備、特別訂製的。謝謝你愛我，你就是我的家，我愛你老公。」