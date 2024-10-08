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台灣保養品牌「蓓朵娜BELDORA」自成立以來，以獨特的「效率保養術」，迅速擄獲無數消費者的心，更成功打進時尚殿堂「法國巴黎與美國紐約時裝周」，成為官方指定的保養底妝品牌之一，蓓朵娜於2024年正式宣告進軍亞洲美妝市場，並於五週年慶活動上大放異彩。如今，蓓朵娜的足跡遍布亞洲各大市場，不僅展現了台灣保養精品的卓越品質，更將「效率保養」的概念推向國際。同時為慶祝品牌五週年，蓓朵娜特別推出了一系列精彩活動，更首次祭出Hermès愛馬仕手鍊和iPhone16等豪華大獎，引發美妝圈熱烈討論。為了歡慶五週年，蓓朵娜隆重舉辦【5力全開】進軍國際暨經典商品記者會。品牌特別邀請代言人田中千繪與楊淨宇，以及來自香港、馬來西亞的知名直播主共襄盛舉，共同見證蓓朵娜的國際化里程碑。活動中，品牌創辦人Paul老師親自示範明星商品，並分享了蓓朵娜堅持「效率保養」的品牌理念。Paul老師表示：「我們深信，簡單高效的保養才是現代女性的最佳選擇。未來，蓓朵娜將持續為亞洲女性打造專屬的保養方案。」此外，蓓朵娜與香港最大美妝運營商「Hope u like」更於活動中正式簽署合作協議，宣告進軍香港市場，展現其強大的國際影響力。蓓朵娜自五年前誕生以來，便展現出強韌的生命力，儘管一上市便遭遇全球疫情挑戰，品牌憑藉強大的專注力與熱忱，穩健成長。從每日僅有個位數銷售，到如今品牌商品累積銷超過百萬瓶，蓓朵娜以令人驚豔的成績證明了其在市場中的強大競爭力。在近年的國際拓展中，蓓朵娜已成功進入新加坡、馬來西亞、香港等地，旗下「極光CC霜」更於今年五月成功進駐國際電商巨頭亞馬遜（Amazon）平台，一舉奪得亞洲站該品類的銷售冠軍。蓓朵娜的成功並非偶然，品牌始終以「亞洲女性肌膚為出發點」，堅持高效、自然、無負擔的保養理念，促成在眾多品牌中脫穎而出的關鍵，贏得全球消費者的信賴。另外值得一提的是，品牌的核心5大「效率保養術」：效率裸妝、效率美白、效率上妝、效率保濕、效率修護。這套獨特的保養理念完美契合當前市場對於簡單、有效保養的需求。尤其在不同地區，消費者對產品的偏好各有不同，例如，在重視輕薄多功能產品的新加坡，極光CC霜一上市便廣受好評；而在氣候炎熱的馬來西亞，粉鑽瓶的高保養成分與清爽質地深受消費者喜愛；香港市場則對成分純淨的產品情有獨鍾，六重奏玻尿酸精華成為當地直播合作的銷售冠軍。這些成功的案例充分證明了蓓朵娜的產品多元性，以及其在全球市場的適應能力。蓓朵娜特別推出「5力全開 全明星限定組」，並祭出奢華的Hermès愛馬仕手鍊、iPhone16等作為抽獎大獎，引發現場一片轟動。此外，品牌還準備了多重優惠，包括贈送新品美白激活露、全館免運、以及現金折扣等，讓消費者在享受優質保養品的同時，還有機會贏得驚喜好禮。如此豐富的活動內容，不僅彰顯了蓓朵娜回饋消費者的誠意，更拉近了品牌與消費者之間的距離，進一步提升品牌形象，深植消費者心中。蓓朵娜五週年的成就，不僅是對品牌堅持的肯定，更預示其未來在國際市場上的潛力與可能性。過程中與海外夥伴的簽約儀式，除了是品牌國際化戰略的重要里程碑，更為其未來在亞洲乃至全球美妝市場的拓展鋪平了道路。隨著品牌影響力不斷擴大，我們有理由相信，未來蓓朵娜將繼續以其卓越的產品和創新的保養理念，將台灣的保養美學推向國際舞台，更使台灣品牌的光輝傳遞到世界各地。