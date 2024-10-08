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▲孫中山史蹟徑。（圖／香港旅遊局提供）

▲拔萃書室也是中山先生曾經的母校(圖／香港旅遊發展局提供)

▲港大醫學院過去是香港西醫書院，也就是孫中山曾唸過的學校。（圖／取自香港旅遊發展局提供）

▲中國日報是孫中山令陳少白赴港辦的第一份革命機關報。（圖／取自香港旅遊發展局）

香港與中華民國國父孫中山先生，有著千絲萬縷的聯繫。中山先生不僅在港完成學業，也以香港為革命根據地，從行醫濟世救人，到成為改變中國命運的革命家。香港「中西區」議會1996年開闢首條步道後，羊腸小徑不斷吸引人潮前來，最終建成「孫中山史蹟徑」。為此「知識網紅」賈心星前來朝聖，透過節目《人生賈心星》，讓粉絲及大眾更了解孫中山傳奇的一生。1996年，中西區議會利用孫中山誕辰160周年之際建起首條步道，但當地苦無識別標誌，於是趁2006年「孫中山紀念館」落成之際連同建築署、旅遊署等，斥資400萬港幣（約台幣1650萬元），聘請藝術家參與修葺完成史蹟徑，重現當年中山先生在港的史實紀錄。賈心星介紹，孫中山史蹟徑全長3.3公里，16個史蹟點完整紀錄年少孫中山的成長歷程，舉凡居住地、革命議事處、與革命同好煮酒論劍矢志革命的點點滴滴，無不充滿令人感懷的大時代烙印。中山先生1883年、17歲時自檀香山赴港定居，檀香山時期孫中山受西方教育啟蒙，閱覽群籍如林肯、華盛頓傳記，在聖公會主教書院學習，因此1883年赴港就讀西醫書院後便受洗為基督徒。從《人生賈心星》的介紹便能知曉中山先生如何從行醫變身革命家，完成人生蛻變，並改造了中國。以第一站香港大學來說，中山先生1883年抵港後先在聖公會辦的拔萃書室就讀（現拔萃男書院），這是史蹟站第二站。半年後轉入中央書院，當時註冊名「孫帝象」（Sun Tui Chew）為其乳名。1887年進入「香港西醫書院」就讀，1892年做為首屆畢業生，中山先生以第一名優異成績畢業。西醫書院1912年併入港大，成為港大醫學院的一部分。1923年2月20日獲港大學生會邀請，中山先生在港大「大禮堂」（現稱陸佑堂）演講時曾說，「香港是我啟蒙之地，香港與香港大學是我知識誕生地，來到香港就像回家。」再以第三站「中國同盟會招待所舊址」來說，這是中山先生離校後走上革命之路的重要轉折地。同盟會是在1905年8月東京成立，隨後陸續在堅道、摩里臣山道、灣仔進教圍，及普慶坊成立招待所，供革命黨人集會。這些地方後來也成為黃花崗、武昌起義的發源地。賈心星說，她過去以為「興中會」是因鬧革命被清廷鎖定才改名同盟會，後來才知同盟會是合併黃興在湖南創辦的華興會，以及秋瑾、徐錫麟創立的光復會而成立。十六個史蹟點每站皆有可貴之處，皆值得駐足仔細了解，感受一場深刻的靈魂洗禮。以第四站「美國公理會福音堂舊址」來說，中山先生在這裡受洗，取了教名「日新」；第六站「四大寇」聚所，讓人遙想當年「孫大炮」凹尢列、陳少白、楊鶴齡徹夜暢談革命；十四站《中國日報》報館舊址是孫中山令陳少白辦的首份革命機關報，更是1900年惠州起義的大本營。如同賈心星介紹，走一趟孫中山史蹟徑，就像在古蹟裡穿越，讓人發思古之幽情，重溫孫中山等先人足跡走過的那段偉大歷史。