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小克里斯·尤班克(Chris Eubank Jr.) 對卡米爾·塞琳梅塔(Kamil Szeremeta) — 尤班克將在這場中量級對決中迎戰波蘭拳手塞琳梅塔，這場比賽對他爭奪世界冠軍資格至關重要。

法比奧·華德利(Fabio Wardley) 對 弗雷澤·克拉克(Frazer Clarke) — 這對英國重量級拳手將在今年初平手後再次交鋒，並爭奪英國重量級冠軍頭銜。

傑·奧佩塔伊(Jai Opetaia)對傑克·梅西( Jack Massey) — IBF 巡洋艦級王者奧佩塔伊將面對歐洲冠軍梅西，這是一場事關重大的對決。

史凱·尼科爾森(Skye Nicolson)對雷文·查普曼(Raven Chapman) — 尼科爾森將在這場備受矚目的比賽中捍衛她的 WBC 羽量級冠軍頭銜，對手是實力強勁的 ·查普曼。

班傑明·惠特克(Ben Whittaker)對利安·卡麥隆(Liam Cameron) — 輕重量級新星 惠特克將面對頑強的卡麥隆，繼續他的快速崛起之路。

•穆罕默德·阿拉克(Mohammed Alakel) 對 黑蘇斯·岡薩雷斯(Jesus Gonzalez) — 輕量級新秀之戰。

兩位拳擊界最具威脅性的拳手，。這場歷史性的拳王爭霸戰備受職業拳壇的矚目。這場比賽將決定兩位不敗拳手的命運，所有的世界冠軍金腰帶以及175磅級別的完全統治權都將依這場戰鬥的結果而定。主賽只是當晚眾多精彩比賽之一，的賽前卡司陣容豪華，涵蓋各重量級別的頂尖選手，從英國重量級明星到輕重量級新秀，再到各個衛冕世界冠軍，每一場比賽都將為拳迷帶來震撼體驗。