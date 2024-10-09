兩位拳擊界最具威脅性的拳手，Artur Beterbiev與Dmitry Bivol，將於台灣時間10月13日在沙烏地阿拉伯利雅德，展開四條金腰帶的輕重量級無爭議冠軍爭霸戰。這場歷史性的拳王爭霸戰備受職業拳壇的矚目。
現年33歲的Bivol是當前的WBA輕重量級世界冠軍，戰績22勝0敗(11場KO)，過去6年來成功衛冕10次。他以靈活敏捷的風格著稱。而39歲的重拳猛將Beterbiev則是WBC、IBF與WBO的世界冠軍，在職業生涯中的20場勝利全部以KO方式獲勝，堪稱毀滅機器。這場比賽將決定兩位不敗拳手的命運，所有的世界冠軍金腰帶以及175磅級別的完全統治權都將依這場戰鬥的結果而定。
主賽只是當晚眾多精彩比賽之一，Artur Beterbiev與Dmitry Bivol的賽前卡司陣容豪華，涵蓋各重量級別的頂尖選手，從英國重量級明星到輕重量級新秀，再到各個衛冕世界冠軍，每一場比賽都將為拳迷帶來震撼體驗。
🥊以下是世界對決，賽前精彩對戰
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主賽只是當晚眾多精彩比賽之一，Artur Beterbiev與Dmitry Bivol的賽前卡司陣容豪華，涵蓋各重量級別的頂尖選手，從英國重量級明星到輕重量級新秀，再到各個衛冕世界冠軍，每一場比賽都將為拳迷帶來震撼體驗。
🥊以下是世界對決，賽前精彩對戰
- 小克里斯·尤班克(Chris Eubank Jr.) 對卡米爾·塞琳梅塔(Kamil Szeremeta) — 尤班克將在這場中量級對決中迎戰波蘭拳手塞琳梅塔，這場比賽對他爭奪世界冠軍資格至關重要。
- 法比奧·華德利(Fabio Wardley) 對 弗雷澤·克拉克(Frazer Clarke) — 這對英國重量級拳手將在今年初平手後再次交鋒，並爭奪英國重量級冠軍頭銜。
- 傑·奧佩塔伊(Jai Opetaia)對傑克·梅西( Jack Massey) — IBF 巡洋艦級王者奧佩塔伊將面對歐洲冠軍梅西，這是一場事關重大的對決。
- 史凱·尼科爾森(Skye Nicolson)對雷文·查普曼(Raven Chapman) — 尼科爾森將在這場備受矚目的比賽中捍衛她的 WBC 羽量級冠軍頭銜，對手是實力強勁的 ·查普曼。
- 班傑明·惠特克(Ben Whittaker)對利安·卡麥隆(Liam Cameron) — 輕重量級新星 惠特克將面對頑強的卡麥隆，繼續他的快速崛起之路。
- •穆罕默德·阿拉克(Mohammed Alakel) 對 黑蘇斯·岡薩雷斯(Jesus Gonzalez) — 輕量級新秀之戰。