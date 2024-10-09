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一名印尼漁夫在近期補獲一隻鯊魚，並在牠的腹中發現一條人腿，嚇呆的他立刻報案，警方推斷是失蹤的7人之一殘骸，經化驗後確認為美國一名6旬婦人的遺體。綜合外國媒體報導，美國一名6旬婦人在9月26日與6名朋友，於印尼周邊海域潛水時失蹤。7人下落不明，搜救行動歷時8天無所獲便宣布終止。沒想到3天後，當地漁民捕獲一頭鯊魚，驚見腹中有女性人體腿部殘肢，並被確認是該名婦人的遺體，震驚美國和印尼兩國民眾。根據《紐約時報》報導，柯琳（Colleen Monfore）是居住在美國密西根州的退休母親，膝下有兩個孩子，與丈夫都熱愛潛水運動，退休後經常從事這項休閒活動。9月26日她與6名朋友，於印尼西南馬魯古縣雷恩島周邊海域潛水時，與友人遭遇強勁海流失蹤，當下教練曾試圖將他們拉回船上，但最終仍舊失敗。7人因此下落不明，搜救行動歷時8天無果，判斷生存機會渺茫，便於10月3日宣布終止。沒想到一名漁夫在搜救停止的三天後捕獲一隻鯊魚，並在腹中發現婦女的殘骸。漁民在捕獲鯊魚時表示，當時鯊魚的「情況就已經非常糟糕」，他們推測鯊魚可能是「誤吞了塑膠或漁網」，便決定解剖查看，沒想到卻在腹中發現有人類的「腿部殘肢」，而且是從大腿到小腿的部位。官方人員透露，在找到的殘肢上「仍留有一層黑色潛水服」，經比對後確認是柯琳的殘肢，將會進一步調查以釐清柯琳的死因。《紐約郵報》指出，蒙弗爾的家人朋友對此事件感到震驚與不解。她的朋友表示：「我們不相信這是鯊魚攻擊。她丈夫認為她在水中遭遇了某種醫療問題。」堅持認為柯琳不是被鯊魚殺死。而她的親友也不認為柯琳是被鯊魚殺死，「我不相信是環境或鯊魚結束了她的生命」、「鯊魚攻擊潛水員的情況極其罕見」，《紐約郵報》指出，去年全球只有69起未經挑釁的鯊魚咬傷事件。因此婦人是生前遭到鯊魚攻擊死亡，還是死後遺體被吞食，還有待官方釐清，目前全案仍在調查中。