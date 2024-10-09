資深男星汪建民罹患肺腺癌，7日於醫院病逝，享年56歲。消息曝光後不少演藝圈好友都出來哀悼，就連男星夏克立也發文，回憶起過去曾跟汪建民接觸的往事。夏克立說自己當初自己剛來台灣錄影時中文並不流利，當時同場的汪建民都會故意做球給他或是拉抬他，讓他覺得很暖心，因此夏克立也不捨跟汪建民告別：「See you in Heaven（天堂見）」。
回憶汪建民暖舉！夏克立鼻酸：天堂見
夏克立昨日晚間在臉書發文，表示他很難過聽到汪建民的死訊，「建民哥，謝謝過去的教導，您一路好走」。夏克立回憶，他當初來台灣中文還不太流利時，參加一些訪談節目例如《康熙來了》等等，汪建民都會貼心注意到他，故意做球給他或是幫他救場，讓他覺得很溫暖，也認為汪建民是一個對大家都好，每個人都很喜歡的人。
夏克立不捨哀悼汪建民：「See you in Heaven big brother Wang（天堂見！汪大哥）」粉絲看了也紛紛留言，「鐵頭哥一路好走，往生極樂世界」、「人生無常啊」、「我還在看他的影片中…」
回顧汪建民出道經歷，他靠經典台劇《台灣靈異事件》走紅，在劇中飾演綽號「鐵頭」的刑警，形象相當正面。後來汪建民戲約不斷，卻因為欠債醜聞鬧上新聞版面；他坦承自己有借過高利貸，是為了支付媽媽的龐大醫療費。近年汪建民因罹患肺腺癌身形消瘦，住院後狀況不見好轉，汪建民妹妹昨（8）日才證實他已於醫院病逝的噩耗，令粉絲震驚不捨。
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夏克立昨日晚間在臉書發文，表示他很難過聽到汪建民的死訊，「建民哥，謝謝過去的教導，您一路好走」。夏克立回憶，他當初來台灣中文還不太流利時，參加一些訪談節目例如《康熙來了》等等，汪建民都會貼心注意到他，故意做球給他或是幫他救場，讓他覺得很溫暖，也認為汪建民是一個對大家都好，每個人都很喜歡的人。
夏克立不捨哀悼汪建民：「See you in Heaven big brother Wang（天堂見！汪大哥）」粉絲看了也紛紛留言，「鐵頭哥一路好走，往生極樂世界」、「人生無常啊」、「我還在看他的影片中…」
汪建民罹肺腺癌身形消瘦！親妹證實醫院病逝
回顧汪建民出道經歷，他靠經典台劇《台灣靈異事件》走紅，在劇中飾演綽號「鐵頭」的刑警，形象相當正面。後來汪建民戲約不斷，卻因為欠債醜聞鬧上新聞版面；他坦承自己有借過高利貸，是為了支付媽媽的龐大醫療費。近年汪建民因罹患肺腺癌身形消瘦，住院後狀況不見好轉，汪建民妹妹昨（8）日才證實他已於醫院病逝的噩耗，令粉絲震驚不捨。