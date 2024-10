我是廣告 請繼續往下閱讀

▲夏克立(如圖)說自己很難過聽到汪建民離世的消息,回憶起兩人過往接觸的點滴。(圖/資料照)





▲汪建民的妹妹證實哥哥不敵肺腺癌,於醫院病逝。(圖/汪建民臉書)

資深男星汪建民罹患肺腺癌,7日於醫院病逝,享年56歲。消息曝光後不少演藝圈好友都出來哀悼,就連男星夏克立也發文,回憶起過去曾跟汪建民接觸的往事。夏克立說自己當初自己剛來台灣錄影時中文並不流利,當時同場的汪建民都會故意做球給他或是拉抬他,讓他覺得很暖心,因此夏克立也不捨跟汪建民告別:「See you in Heaven(天堂見)」。夏克立昨日晚間在臉書發文,表示他很難過聽到汪建民的死訊,「建民哥,謝謝過去的教導,您一路好走」。夏克立回憶,他當初來台灣中文還不太流利時,參加一些訪談節目例如《康熙來了》等等,汪建民都會貼心注意到他,故意做球給他或是幫他救場,讓他覺得很溫暖,也認為汪建民是一個對大家都好,每個人都很喜歡的人。夏克立不捨哀悼汪建民:「See you in Heaven big brother Wang(天堂見!汪大哥)」粉絲看了也紛紛留言,「鐵頭哥一路好走,往生極樂世界」、「人生無常啊」、「我還在看他的影片中…」回顧汪建民出道經歷,他靠經典台劇《台灣靈異事件》走紅,在劇中飾演綽號「鐵頭」的刑警,形象相當正面。後來汪建民戲約不斷,卻因為欠債醜聞鬧上新聞版面;他坦承自己有借過高利貸,是為了支付媽媽的龐大醫療費。近年 汪建民因罹患肺腺癌身形消瘦 ,住院後狀況不見好轉,汪建民妹妹昨(8)日才證實他已於醫院病逝的噩耗,令粉絲震驚不捨。