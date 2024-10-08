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▲汪建民罹癌前生活習慣良好，表示罹患肺腺癌與家族史有關。（圖／年代提供）

▲汪建民化療副作用多，且因脖子開刀導致脖子轉動角度有限。（圖／年代提供）

資深藝人汪建民7月才公布罹患肺腺癌，昨（7）日晚間癌逝，享年56歲，胞妹已證實消息，在演藝圈丟下震撼彈。汪建民8月底才曾至節目《聚焦2.0》分享自己的抗癌過程，他因為化療的關係暴瘦12公斤，錄影當天看起來十分憔悴，步伐緩慢地拄拐杖現身，但仍不忘呼籲大家要多重視健康。汪建民在《聚焦2.0》節目中承認犯下錯誤，不菸不酒的他從年輕時期就有習慣性咳嗽，但長久以來並未積極就醫，沒有定期去做斷層掃描，直至去年底背部疼痛難耐才到胸腔科看診，發現竟已罹患肺腺癌四期，癌細胞擴散至頸椎、腦部及骨頭，歷經9次化療暴瘦12公斤，骨轉移也造成他痛到難以行走，他以自己為例，呼籲大家重視健康，不可輕忽身體狀況。錄影當天汪建民拄著拐杖到場，神情疲憊、移動步伐緩慢，工作人員紛紛向他說：「加油！」汪建民也溫馨回應：「我會撐過去的。」可惜才過一個多月就傳出病逝消息，令各界震驚不已。主持人高文音表示，「建民哥錄影當天雖狀況不佳，但相當敬業地完成錄影，希望建民哥一路好走，不再痛了！」汪建民妹妹今日在臉書發文，「致建民哥的朋友們，我是建民哥的妹妹，建民哥於10月7日晚間離開了我們，很謝謝最後這段時間幫忙的朋友們，包含所有細心照顧的醫療人員、社工朋友。謝謝一直以來支持建民哥的朋友們！也對所有被建民哥虧欠的朋友們，致上最深最深的歉意，這輩子虧欠的讓他下輩子還給各位，也懇求各位高抬貴手，給家人們一個空間，隨著建民哥的離世，一切煙消雲散！」突如其來的噩耗讓不少親友、粉絲們都悲痛不已。