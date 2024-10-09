2024MLB季後賽分區系列賽今（8）日賽事，國家聯盟今天有2場賽事，清晨先由費城費城人出戰紐約大都會，目前雙方系列賽戰成1：1平手。洛杉磯道奇將要在客場出戰聖地牙哥教士 ，這個系列賽也是戰成1：1，日籍球星大谷翔平要在客場幫助球隊挽回頹勢，《NOWnews今日新聞》統整大聯盟季後賽賽程與轉播等資訊讓讀者參考。
MLB季後賽外卡告一段落，美聯由老虎隊、皇家隊晉級，國聯由大都會、教士隊順利挺進分區系列賽，分區系列賽分為5戰3勝制，前兩戰主要在勝率較高球隊主場舉行，因此道奇隊、洋基隊等都有主場優勢。
道奇隊上一場在主場落敗，今天必須要贏球，才能拿回主場優勢，此役派出昔日王牌Walker Buehler先發，但他本季狀態極為糟糕，1勝6敗，防禦率5.38。而教士隊則由Michael King掛帥主投。
MLB季後賽賽程：
10/9
4:08 費城費城人 出戰 紐約大都會
9:08 洛杉磯道奇 出戰 聖地牙哥教士 （大谷翔平出戰）
MLB季後賽完整賽程：
外卡賽系列：
10月2日至4日 - 三戰兩勝制。
分區賽系列：
10月6日至12日 - 五戰三勝制。
聯盟冠軍系列賽：
10月13日至22日 -七戰四勝制。
世界大賽：
從10月25日至11月2日 - 七戰四勝制。
季後賽賽程表
MLB季後賽轉播與直播資訊：
電視頻道：緯來體育台、DAZN、華視、東森電視台、中華電信MOD愛爾達體育台。
線上平台：愛爾達電視、Hami Video、MLBTV、DAZN。
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道奇隊上一場在主場落敗，今天必須要贏球，才能拿回主場優勢，此役派出昔日王牌Walker Buehler先發，但他本季狀態極為糟糕，1勝6敗，防禦率5.38。而教士隊則由Michael King掛帥主投。
MLB季後賽賽程：
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9:08 洛杉磯道奇 出戰 聖地牙哥教士 （大谷翔平出戰）
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分區賽系列：
10月6日至12日 - 五戰三勝制。
聯盟冠軍系列賽：
10月13日至22日 -七戰四勝制。
世界大賽：
從10月25日至11月2日 - 七戰四勝制。
季後賽賽程表
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電視頻道：緯來體育台、DAZN、華視、東森電視台、中華電信MOD愛爾達體育台。
線上平台：愛爾達電視、Hami Video、MLBTV、DAZN。
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