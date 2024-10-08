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▲教士先發Michael King將擔任國聯分區系列賽G3先發，他說在大谷翔平上場打擊前保持壘包上無人，將會是關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒國聯分區系列賽，聖地牙哥教士昨日在客場以10：2擊敗洛杉磯道奇，順利將系列賽扳平為1：1，後續G3、G4將回到教士主場舉行。而明日的系列賽關鍵第3場比賽，教士將推派強投Michael King擔綱先發，稍早受訪時他則表示，38歲的日籍強投達比修有，昨日擔綱教士隊G2先發重任，最終他則是繳出相當亮眼的表現，個人主投7局僅失掉1分，而預定將在明日系列賽關鍵G3擔綱教士隊首發投手Michael King，稍早被問到自己從達比修有身上學到了什麼，他則說到：「這就是為什麼達比修有能夠擁有如此輝煌的職業生涯，我一直都相當尊重他在場上的態度。而Michael King本賽季面對大谷翔平，共被他打出了4支安打，其中包括1發的全壘打，對戰打擊率高達為0.444，稍早King也談到如今將在如此關鍵的戰役面對到大谷，「如果我能夠壓制住他（大谷翔平）的發揮，那麼我們就有機會可以取得領先。」King最終在訪談中也表示，「」 他也透露，目前自己正計劃向達比修有討教「征服大谷的策略」。