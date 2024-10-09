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▲阿吉仔在影片中不斷強調「我的根來自中國」，兩岸要好，台灣才會好。（圖／阿吉仔抖音）

總統賴清德5日在國慶晚會上提到，「中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國」，事後被指這番言論是針對歌手阿吉仔。阿吉仔老婆表示，他們只是為了「混口飯吃」。不過阿吉仔8日深夜再發布影片吐心聲，認為自己遭受到台灣媒體的攻擊，老婆還被套話，因此覺得很難過，但仍強調自己的根來自中國，希望大家記得飲水思源，「兩岸要好，台灣才會好。」阿吉仔8日在抖音發布一則影片，表示他因為在中國國慶日發出「祝賀祖國」的影片，受到台灣媒體大量攻擊，甚至有媒體打電話給他老婆，用陷阱問題套出想要的答案，讓他覺得很難過。他強調，「我只是一個平凡的老百姓，我深知飲水要思源，無論你是出生在北京、香港、福建或是台灣，我想每個人都熱愛自己出生的這塊土地」，自己對台灣的愛和付出不會改變，「我更不會忘記我的根來自中國。」阿吉仔再次強調飲水思源，認為要珍惜彼此的文化和情感，「我深信這一件事就是，兩岸要好，台灣才會好，希望兩岸之間，能夠像家人一樣多一點理解、少一點誤解，讓我們的子子孫孫能過更好的生活。」回溯此事件，賴清德在國慶晚會上發表「祖國論」，直指「『中華人民共和國』絕對不可能成為『中華民國』人民的祖國，反倒『中華民國』可能是『中華人民共和國』75歲以上民眾的祖國」，事後立委謝龍介透露，賴清德針對的是阿吉仔。據《三立新聞網》報導，阿吉仔老婆澄清，是因為阿吉仔在台灣沒有太多的工作邀約，長期在福建、廈門的抖音公司工作，所以才會拍「祝賀祖國」的影片，「我們也很愛台灣，也是為了混口飯吃，人民幣加減賺。」因此後續引發一連串討論。