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▲夏和熙自從《全明星運動會》後就開始有很多外景節目找上門。（圖／三立提供）

▲夏和熙（右1）和胡宇威（左1）以及王彩樺（中間）入圍金鐘獎最佳主持人。（圖／翻攝自夏和熙臉書）

夏和熙從《大學生了沒》發跡，畢業後選了主持的路，一走就是10多年，今年他以節目《我們這一攤》和王彩樺、胡宇威入圍第59屆金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」，這是他想都沒想過的「最高殿堂」。而之前在《全明星運動會》時期就已經累積了一波聲量，夏和熙身邊有個功不可沒的重要存在，就是他的經紀人君君。夏和熙入圍金鐘獎時，經紀人君君寫了一封信給他，讓原本男兒有淚不輕彈的他都淚灑現場，夏和熙說，最讓他感動的是，由於經紀人「年紀偏大」，話才剛講出口，經紀人就在他身後狠狠瞪他一眼，夏和熙接著解釋，「我接的節目都偏硬，以前可能很簡單，穿很漂亮，忽然一個畫風轉變，來找的都是外景，對她很不好意思，當初接我應該本來以為會很輕鬆。」夏和熙笑虧君君每次都在趕外景的時候說跑不動、膝蓋不好，但每場外景她卻都沒缺席，「而且我主持尾牙，永遠都在趕高鐵，她常常哀哀叫，但都還是跑到了。」夏和熙也不忍心，有時候會跟君君說，請助理到現場就好，不用親自來，他笑說：「因為妳會拖累我哈哈哈！」結果君君馬上反嗆，「有次我沒去！他就說『想妳了，有妳在真好』。」兩人一搭一唱，互不相讓，夏和熙也不再嘴硬，「對啦！她比較知道我要什麼，要換毛巾、要水，一個眼神她就知道。」雖然才合作4年，卻有著10幾年的默契，夏和熙說到關鍵，「因為我們兩個都是急驚風，通常我主持，她看我手卡剩一張，她就會去收東西了，我下來給麥克風是可以立刻離開現場的，除非說要留下來合照，不然我們走超快！」也是給君君帶了之後，夏和熙的演藝生涯開始漸入佳境，接了《全明星運動會》之後，雖然私下的練習量大到每天都過著體保生的日子，但播出後的迴響是人人都想不到的，尤其讓觀眾看到夏和熙的另一面，不但有節目效果，又有運動實力，還很會照顧大家，當起藍隊的「媽媽」當之無愧。緊接著主持《我們這1攤》一舉入圍金鐘獎，36歲的夏和熙，演藝事業可以說是如日中天，這樣的成就，是否因為身邊有個「幸運星」經紀人呢？夏和熙想了想說，「不能說她是我的『幸運星』，應該說我借了很多她的運氣，她帶我之後生了很多病，之前免疫系統大出問題，3隻手指突然不能動，還確診3次！我沒看過人家3確的，我原本沒有這麼順利，所以應該說，我借了她很多運氣。」上次《全明星》結束後，經紀人問夏和熙，還有沒有想達成的目標，想做的事？夏和熙告訴她，「我想走紅毯！」今年如願以償，能踏上最高殿堂，夏和熙不只是開心許願要入圍紅毯「前5帥」，想必有好夥伴君君的陪伴，也能一舉拿獎吧！