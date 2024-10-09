一名64歲的女性，近期出現兩手、嘴唇「明顯顫抖」的情況，不僅說話聲音顫抖，寫字更是歪七扭八，意識到不對勁，懷疑自己罹患帕金森氏症，便到神經科門診就醫，書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓指出，這其實是新冠肺炎的後遺症「本態性顫抖」，情況相當少見。
黃啟訓表示，該名患者到門診時，除了兩手、嘴唇顫抖之外，並沒有巴金森症的其它徵兆，
抽血及腦部影像檢查後也無異常；回顧病史才發現，女子多年前就有兩手輕微的顫抖情況，直到5月感染新冠病毒後病症惡化，診斷為少見的新冠引發「本態性顫抖」，經藥物治療後顫抖症狀才明顯減輕。
黃啟訓說明，「本態性顫抖」
是腦部神經傳導異常所引起的不自主運動疾病，60歲以上的人 口盛行率約為5%，症狀主要是手部、頭部、甚至喉部的肌肉顫抖， 但與巴金森症不同，不會有肢體僵硬的症狀。近年醫學論文證實，有些病人會因為感染新冠，引發腦部免疫反應，導致腦幹 與小腦間的神經傳導異常，以致於包括「本態性顫抖」 在內的許多不自主運動疾病會突然惡化。
黃啟訓指出，針對本態性顫抖，臨床常用有乙型阻斷劑及某些抗癲癇藥物，極少數藥物治療無效且症狀嚴重的病人，會考慮深腦電極植
入手術或聚焦超音波燒灼術治療。
提醒民眾，引起手抖的原因很多，
嚴重時會對日常生活造成許多不便， 需經由醫師鑑別診斷， 找出病因加以治療，例如這次新冠引起的特殊神經系統後遺症，也是進入後疫情時代醫 學界相當關注的範疇，希望能有進一步研究以找到預防的措施。
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黃啟訓說明，「本態性顫抖」
黃啟訓指出，針對本態性顫抖，臨床常用有乙型阻斷劑及某些抗癲癇藥物，極少數藥物治療無效且症狀嚴重的病人，會考慮深腦電極植
提醒民眾，引起手抖的原因很多，