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總統賴清德日前於國慶晚會「祖國論」引發熱議，對此國民黨立委謝龍介卻稱「很感動」，認為賴清德願意回到中華民國家庭裡面來，對此樂觀看待，更向外界喊話稱「不要再罵了」。民進黨立委郭國文則表示，謝龍介過去如何說謊與造謠，如今為了選市長就蹭總統賴清德，誠心建議想要蹭賴清德的中華民國台灣，先建議朱立倫開除翁曉玲，否則當國民黨有支持統一的中國人，稱讚實在又虛偽又蹭。對於謝龍介認同賴清德「祖國論」更向外界喊話稱「不要再罵了」。郭國文表示，謝龍介過去如何說謊、造謠，現在為了選市長就蹭賴清德，奉勸謝龍介先為過去的謊言道歉。郭國文說，台南作為民主聖地，謝龍介知道國民黨已經成為包袱，尤其最近又有翁曉玲到處幫國民黨宣傳，自稱是是中國人，支持兩岸統一的論調。謝龍介為了選票，想要藍綠通吃，所以精神錯亂，一下子挺賴，一下子罵賴；一下子要幫中華民國說話，一下子有要跟自稱中國人的翁曉玲當好麻吉。最後郭國文誠心建議謝龍介，想要蹭賴清德中華民國台灣的話，先建議朱立倫開除翁曉玲，否則當國民黨有支持統一的中國人，稱讚實在又虛偽又蹭。