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北市蛋黃區豪宅釋出！土地銀行今（9）日到10/29再度公告標售台北市大安區「吉美大安花園」5戶物件，每戶底價1.35億元到1.52億元，皆有附屬車位，每戶坪數約80至90坪，預計10/30開標。因應國人居住安全，行政院加速推動老舊建物更新，除107年完成都更三法修正，今年下半年也拍板通過內政部擬具《都市更新條例》修正草案，放寬合法建物的適用範圍，另鼓勵金融機構參與協助都更案資金融通，提升財務可行性。土銀表示，身為百分百公股銀行，多年來響應政策承作都市更新及綠色建築融資業務，截至去年底，土地銀行已創造超過360個具備綠建材、安全結構、公益設施、活動空間的新社區，讓數十萬戶家庭享受安全、有品質的新住宅，土地銀行更進一步設置專責單位，以「都更管理行」制度追蹤都更進度，打造銀行、社會、環境永續共榮的生態圈。截至去（2023）年底為止，土銀都更融資核准額度約1851億元，縣市政府核定的危老重建計畫融資額度約558億元，都更加計危老重建融資餘額居8大公股銀行之首。同時也運用土銀土地參與都更，多年來獲配不少都更分回宅物件，吉美大安花園即是其中之一。土銀表示，以吉美大安花園為例，土地銀行參與都更共獲得6戶，在前一次標售時成功標脫1戶，得標價格為1.44億元，相較底價，溢價率約0.18%。本次以吉美大安花園剩下5戶再度公開標售，分別為該建案82號7樓、7樓之1、11樓、11樓之1、80號11樓，每戶總價約1.35億元到1.53億元，坪數約80~90坪，車位單價為350萬元，不含車位每坪單價約157萬元到159.5萬元。土銀表示，就外部建材而言，吉美大安花園住宅大樓地上21層、地下4層，採取SRC鋼骨結構搭配101大樓同級的新日鐵制震壁，由吉美建設、華鋼開發、新濠建設、李氏投資聯手打造，其建材針對風力與地震皆具備制震效果，建物穩定度及舒適性備受肯定。觀察內部配置，則有84戶，格局方正且單層各4戶，配置3座電梯，純住宅、無店面，公設比33%，部公設包含私人露天泳池、交誼廳、健身房、頂樓空中花園，展現曼哈頓豪宅的高尚氣派。土銀表示，吉美大安公園的交通位置除了鄰近大安森林公園與東區商圈，生活機能佳，距臺北捷運大安站僅300公尺，可輕鬆接軌淡水信義線、文湖線捷運及松山機場，學區範圍更涵蓋建安國小、大安國中、大安高工及師大附中，可謂囊括臺北商業、娛樂、文化、金融動脈，堪稱蛋黃區指標豪宅。