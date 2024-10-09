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台中市巨業客運上月將正在過馬路的東海大學女大生撞成一死一傷，民進黨議員今批評，市長盧秀燕任內已發生158起大車死亡事故，台中冠上行人地獄污名，市長卻沒有一句道歉，前天女大生告別式也沒出席，要求交通局長葉昭甫下台、市長道歉。盧秀燕表示，事發後她去過靈堂，前天人在市議會備詢，因此提前一天前往致意。巨業客運305號公車9月22日行經台中市中區宮原眼科前路口時，撞到走在斑馬線的2名東海大學女學生，造成1死1傷，台中市議會今（9）日專案報告。民進黨市議員陳俞融指出，盧秀燕上任5年多，台中市發生158起大型車事故、造成166人死亡，今年1至7月行人死亡數32人更是全國之最，導致台中不斷冠上行人地獄污名。陳俞融說，事後市府表示將重新檢視全市20大易肇事路口，問題是發生事故的路口並非易肇事路口，對於公車肇事釀一死一傷，盧秀燕沒有一句道歉，前天女大生告別式也沒有出席，台中市行人死亡人數居高不下，一直無法解決，既然做不好，她要求交通局長葉昭甫下台、盧秀燕道歉。盧秀燕答詢時表示，前天她人在市議會備詢，沒辦法出席女大生的告別式，所以提前一天去，之前也有去靈堂致意。葉昭甫則表示，對業者重罰、收回路權都是台灣首例，台中公車每天有8000班次，每位司機都應該重視行車安全，且每一起交通事故市府都有責任，橫向機關都有進行會勘與相關作為。下午國民黨市議員黃馨慧質詢，為盧秀燕抱屈，指不該任何事都要求盧秀燕負責。盧秀燕則表示，台中是大家庭、市民就是家人，身為市長必須概括承受。