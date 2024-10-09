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颶風「米爾頓」（Milton）正在向已受到「海倫」颶風重創的佛羅里達州襲來，美國總統拜登直呼米爾頓可能是佛州百年來最可怕的風暴之一，佛州已下令進入緊急狀態，多達百萬人撤離，各相關單位全力警戒嚴陣以待。美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）也派出「颶風獵人」（Hurricane Hunters）飛進米爾頓，整架飛機在狂風暴雨之中劇烈搖晃，十分驚險。綜合外媒報導，米爾頓預計將於當地時間週三深夜在佛州坦帕附近的西海岸登陸，米爾頓目前最大持續風速約達每小時160英里（260公里），受到墨西哥灣暖水的助推，米爾頓成為大西洋歷史上增強速度第三快的風暴，僅在24小時內，就從熱帶風暴增強為5級颶風。而在米爾頓登陸前夕，美國國家海洋暨大氣總署派出「豬小姐」（Miss Piggy）W-P3D Orion颶風獵人飛機，飛越米爾頓暴風內收集颶風的各類數據，用於提高天氣預報的準確度。從美國國家海洋暨大氣總署分享的畫面可見，整架飛機在狂風暴雨之中劇烈搖晃，機艙設備散落一地，窗外灰濛濛一片什麼都看不清，機上數位經驗豐富的專家人員也不禁驚呼，米爾頓的威力可見一斑。為了躲避米爾頓的風暴，佛州已下令進入緊急狀態，多達百萬人撤離，引發了大規模的交通堵塞和燃料短缺。