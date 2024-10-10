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▲2024國慶煙火在雲林，雲林縣府也推薦11處最佳觀賞點。（圖／雲林縣政府提供）

2024年雙十節國慶煙火10月10日將在雲林虎尾高鐵特定區登場，晚間將施放2.92萬發、長達41分鐘的煙火，下午4時30分起也有團體、歌手輪番表演，搭配400台無人機展演。據中央氣象署天氣預報顯示，雲林虎尾，國慶日這天降雨機率是0%，體感舒適，風向為偏北風，夜晚會稍稍降溫，建議民眾可攜帶薄外套等衣物。氣象署指出，本週東北季風南下主導台灣各地天氣，不過主要降雨的區域在桃園以北、基隆北海岸、東北部，加上國慶日老天相當賞臉，水氣減少許多，是本週天氣最好的一天，雲林從白天到夜晚，降雨機率大致在0％至10％。氣溫部分，雲林虎尾下午氣溫在30度，體感34度，因為雲量較少，體感相對悶熱，提前抵達的民眾要特別留意；晚間6時至9時，氣溫24至26度、體感26至28度，這時的環境相當舒適，很適合在戶外活動，晚間9時過後稍微降溫，氣溫23至24度、體感26度，所以可以多帶衣物以免離場時著涼。氣象署說明，國慶日東北季風稍微減弱，雲林虎尾地區風向大致為「偏北風」，施放煙火時風力在1級左右，對煙火應不會有太多干擾，不過民眾若想有更好的觀賞體驗，建議到煙火施放處的「上風處」，也就是北邊。：雲林高鐵站前後站：新虎尾壘球場（副觀賞區）、墾地社區活動中心、虎尾中科園區入口意象、三和國小、虎興北路－堤防、吳厝國小、持法媽祖宮、虎尾夜市、拯民國小、崇德國中、北溪剪紙藝術村。