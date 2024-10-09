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NBA季前熱身賽賽，曼菲斯灰熊日本172公分的後衛河村勇輝在球隊以121：116擊敗達拉斯獨行俠的比賽中，出戰9分鐘，2投1中，得到5分3助攻。他在命中一記三分球之後，立刻準備回防對位，展現挑戰NBA該有的衝勁，讓人對於他開季的表現又更加期待。作為日本男籃未來希望，河村勇輝在NBA的一舉一動都受到關注。日前在媒體日，幽默和加拿大華裔隊友周志豪，合力重現了NBA經典身高差合照，引起網路熱議，昨（7）日在隊內練習又大秀舞技，更和球星Ja Morant開心擊掌，還沒正式上場就成為焦點。在面對達拉斯獨行俠的這場比賽，河村勇輝第四節替補上場，很快把握底線三分球機會命中，球進之後他沒有慶祝，而是立刻回防，展現超高積極性；之後他又搶下進攻籃板，直塞給Jaylen Wells完成三分打，送出助攻，在有限時間裡打得相當漂亮。河村勇輝進入灰熊隊後，選擇了17號作為背號，恰好和MLB洛杉磯道奇隊的日籍球星大谷翔平相同。他雖然表示並非因為大谷才選這個號碼，但希望「至少繳出不會愧對這個號碼的表現。」今年灰熊隊試圖捲土重來，上賽季Ja Morant禁賽、Desmond Bane受傷，影響球隊戰力。這一季大部分球員回歸賽場，外界也看好他們能重返季後賽陣容。灰熊後場一直以來有傷病困擾，Morant飛天遁地的打法雖然賞心悅目，但也常常讓人為他捏一把冷汗。如果在賽季中有主力後場球員受傷，那可能就是河村勇輝表現的時候。