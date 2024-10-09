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泰國遇到五十年最大洪災，許多居民的家園毀之一旦。泰國內政部新聞發言人黛素麗昨（8）日透露，內閣批准內政部的提議，將給每個受洪災影響的家庭提供9000泰銖（約新台幣8640元），幫助受災戶重建家園或搬遷。黛素麗表示，原先實施的補助措施是按照房屋被淹天數來支付補助金。房屋被淹時間少於30天，補助5000泰銖；房屋被淹時間在31-60天之間，補助7000泰銖；房屋被淹時間超過60天，則補助9000泰銖。該標準於9月17日獲得批准並實施。按照新的補助標準，每個受洪災影響的家庭將獲得統一標準的9000泰銖的補助。從8月中旬以來，泰國已有23個省份遭遇洪災，主要集中在北部和東北部，共有1647個村莊的66000多個家庭受災。目前已有6363個家庭按照之前的標準獲得了補助。黛素麗表示，泰國當局將通過銀行把不足9000泰銖的差額部分補發給這些家庭。