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OpenAI今（9）日表示，已開始在新加坡組建團隊，準備在新加坡開設亞太地區中心。新加坡辦事處將為該地區的客戶提供支持，重點是與政府和企業建立合作關係。根據《華爾街日報》報導，OpenAI新加坡的辦事處將於今年底投入運作，公司目前正於當地建立團隊，以應對亞太地區對AI工具不斷增長的需求。該辦事處將作為OpenAI與更廣泛地區的合作夥伴、政府及客戶合作的中心，OpenAI在聲明中表示，新加坡是ChatGPT人均用戶最多的國家之一，認為新加坡已成為AI領域的領導者。若在年底前順利開辦，新加坡辦事處將成為OpenAI的第四個國際分支機構。AI人工智慧熱潮席捲全球，知名科技巨擘紛紛競相投資、搶攻市場大餅。而引領這波AI熱潮，並開發出聊天機器人ChatGPT的OpenAI更是如今市場的領頭羊，未來在新加坡的辦事處也勢必加強與亞太地區的網絡關係。