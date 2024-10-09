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▲裘海正即使被酸民說變老變肥也絲毫不在意，看起來非常自在。（圖／裘海正臉書）

59歲資深歌手裘海正1986年加入飛鷹唱片，和方文琳、伊能靜被稱為「飛鷹三姝」，但她1996年嫁給嘉義養豬大戶之後就逐漸淡出演藝圈，近期也鮮少出現在螢光幕前，偶爾會在社群平台分享自己的生活大小事。不過她今（9）日透露，有網友留言說她變老、變肥了，但她其實不在意，笑嗆「畢竟我年輕、苗條的時候，你也沒喜歡過我！」不少人大讚，「一切健康就好」、「心態最重要，喜歡妳的人就會喜歡妳。」裘海正今日在臉書表示，自己發文的時候，有些人會留言說她變老了、變肥了，不過她其實根本就不在意，因為她年輕、苗條的時候，那些人也都沒有喜歡過她，並放上3個大笑的emoji，最後她也Hashtag說，「害我的人和我愛的人，你選擇傷人，我選擇不受傷。」並放上自己的自拍照，還有工作及日常生活的狀態，看起來非常自在。不少網友留言，「人都會老，我覺得身體健康才是最為重要的」、「智慧才是女人最超脫的美，從海正姐身上看到的」、「心態最重要，日子是自己在過，計較酸民的話就輸了，喜歡妳的人永遠都在」、「就是最愛姐這個態度了，愛妳」、「喜歡任何時候的妳，我也是變胖變老了，但是這是正常的，自己開心最重要，不用理酸民。」裘海正出道當時被一代巨星劉文正提拔，且經常和伊能靜、方文琳合體演出，被媒體稱為「飛鷹三姝」，她唱紅〈愛你十分淚七分〉、〈愛我的人和我愛的人〉等歌。不過裘海正1996年嫁給嘉義養豬大戶之後，就逐漸淡出演藝圈，她先前曾透露，剛淡出的時候有段時間很憂鬱，因為看到伊能靜和方文琳都還在演藝圈活躍，讓她看了很羨慕又嫉妒，不過家庭生活也讓她甘之如飴，覺得是另一方面的樂趣。