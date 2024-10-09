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▲台中市議員江肇國批評，台中兩次公車撞死人事件，市府的書面報告幾乎一模一樣。（圖／江肇國提供，2024.10.09）

台中市火車站附近上月發生公車夜間左轉時，將東海女大生撞成一死一傷，令人不禁聯想一年多前，北區也發生一家三口過馬路時，被公車撞得母嬰雙亡。台中市議員江肇國指出，市府兩次到議會進行專案報告，書面內容根本如出一轍。他建議市長盧秀燕，如果同一個團隊針對同樣事件拿不出新方法，「將成員換掉是合理的」。台中市中區上月底發生女大生遭公車撞死的事故，市議會今（9）日進行專案報告，市議員江肇國質詢時指出，大家對2022年12月底另一起公車撞死人事故記憶猶新，伊拉克籍男子與台籍妻子晚上推著嬰兒車在北區學士路、英才路口過馬路，同樣遭左轉公車撞上，造成李女及1歲男嬰傷重不治。此事件當時激起民眾義憤，痛批台中是行人地獄，也間接促使修法，將車輛未禮讓行人加重處罰至最高6千元罰鍰，且須接受道安講習。市議會也要求市府進行專案報告，江肇國感嘆，可笑的是，這兩份書面報告內容幾乎一模一樣，一樣是提升公車品質管理、加強教育訓練、大執法、提升車輛安全設備、公車評鑑調整行車安全積分，甚至連在路口舉牌的作法都一模一樣。江肇國說，同一組人面對層出不窮的道安事件，只能拿出同樣的方法，無法對市民交代，呼籲盧秀燕乾脆將無能的團隊換掉，局處首長換人做做看，不要再糊弄市民，他並要求道安會議應該納入學生代表而非學校代表。盧秀燕表示，1年多前北區發生的意外，路口照明、未安裝行車輔助系統都是重要原因、都有在改善。市議員陳雅惠則指出，這次撞死人的公車就有裝駕駛輔助系統，但輔助系統不是萬能，關鍵還是在司機本人。至於路口的「舉牌人」大內宣只有短短幾天、幾小時的旋風式宣傳，司機忙著開車、留意行人，還得分心看舉牌，實在本末倒置。