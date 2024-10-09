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中央銀行祭出第7波打炒房措施後，部分民眾反映其房屋是繼承取得，或有實質換屋需求時，相關限制將影響其財務規劃，中央銀行今（9）日公布3大協處措施，自然人只有繼承取得房屋者、有房屋者因有實質換屋需求、已簽訂購屋包括成屋及預售屋合約，可排除適用，即不受央行選擇性信用管制。央行9月20日再出重手祭第7波打炒房措施，調整「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，包括自然人名下有房屋者的第1戶購屋貸款不得有寬限期，自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並擴大實施地區至全國。不過，實施以來，部分民眾反映其房屋是繼承取得，或有實質換屋需求時，相關限制，將影響其財務規劃。央行業務局長潘榮耀今日召開記者會，公布3大協處措施，有3種人可以排除不適用。一、自然人因繼承取得的房屋及房貸，不計入「本規定」的房屋數及房貸戶數，亦即自然人只有繼承取得的房屋者，新申辦的購屋貸款非高價住宅貸款，可排除適用。二、自然人有房屋者，因有實質換屋需求，經與承貸金融機構切結約定兩大事項後，新申辦的第1戶或第2戶購屋貸款非高價住宅貸款），亦可排除適用，包括借款人應於新申辦之購屋貸款撥款後1年內，將名下原有房屋出售並完成產權移轉登記，且不得以轉貸等方式規避上開事項；借款人違反切結事項時，承貸金融機構應對借款人取消寬限期、收回原應分期償還的貸款本金或貸款成數差額、追收罰息及加收違約金等。三、自然人已簽訂購屋包括成屋及預售屋合約，即將申辦貸款時，符合上開情形者，仍可排除適用，而自然人申辦財政部青年安心成家購屋優惠貸款，且非屬高價住宅貸款，不受「本規定」第1戶購屋貸款及第2戶購屋貸款限制。另外，潘榮耀說，依據內政部公告的「預售屋買賣定型化契約應記載事項及不得記載事項」、「成屋買賣定型化契約應記載事項及不得記載事項」相關規定，買方貸款金額少於預定貸款金額者，如屬不可歸責於雙方時，已訂有相關處理機制。例如預售屋賣方可同意由買方分期清償差額，或買賣雙方得選擇解除契約；成屋買賣雙方得選擇解除契約。潘榮耀說，若有不明瞭或有個案協助需求者，可於周一至周五上午9時至下午5時，洽詢央行（02）2393-6161轉下列14線分機，包括1356、1357、1358、1359、1360、1362、1363、1364、1365、1366、1367、1368、1369、1370。