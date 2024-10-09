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▲藝人汪建民7日不敵肺腺癌離世，享年56歲，震撼演藝圈。（圖／年代提供）

▲Joan曾曝光一張緊牽汪建民左手的照片，直到最後都陪伴在側。（圖／汪阿民抖音）

藝人汪建民7日不敵肺腺癌離世，享年56歲，震撼演藝圈，據傳直到他撒手人寰前，交往8年的女友Joan一直待在他身邊不離不棄。有消息指出，Joan是汪建民的借款保人，汪建民還未離世前，討債訊息就已經找到Joan，讓她一度想不開，不僅如此，汪建民生前有簽署器官捐贈，但因為癌細胞擴散到身體各處，很可能只有眼角膜能使用。據《聯合報》報導，儘管汪建民欠款超過2千萬，但他生前坦言已經償還許多，剩不到千萬，這一路最辛苦的就是Joan，儘管她是上班族，但還是把儲蓄都給了汪建民，希望幫助他渡過難關，每個月薪水有一半以上都要拿去還錢，因此生活只能省吃儉用，Joan收到討債訊息，也讓她身心俱疲，「扛了這麼多年，我真的很累，也曾想跟他一起走算了。」當時Joan心想，「在他住院不能走，失去工作能力的時候，我有很深的恐慌，心裡也生出不好的念頭。」然而轉念一想，想到家人、工作，她還是請債主高抬貴手。不僅如此，善良的汪建民生前其實有簽署器官捐贈同意書，但醫院考量到他的器官都是癌細胞無法捐贈，最後只有眼角膜能捐。汪建民在人生的最後已經進入昏迷狀態，Joan透露，他說出來的話還是都很正面，有一次社工問：「要不要簽器捐卡？」汪建民儘管已經意識不清，卻還是掙扎醒來表示：「我早就簽了，如果能幫到別人，這都是好事。」如今汪建民唯一能捐贈的只有眼角膜，也成為他遺留在這世上的大愛，「他盡最後的努力去幫助了別人。」