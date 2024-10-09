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明天就是雙十國慶慶日，台灣民眾黨今（9）日指出，總統賴清德上任後首次國慶文告明天就會發表，民眾黨期盼賴總統正視台灣的憲政與民主危機，展現氣度與高度，「不以戲謔的言語、不以選票為考量消費兩岸關係」。民眾黨指出，在這個國家重要的日子，民眾黨8席立委將全體出席中樞國慶大典，與關注台灣未來的人們、與心繫台灣的海內外僑胞，共同以行動號召團結，在台灣民主化30年後的今天，「齊心一致，攜手促進台灣的民主、法治、多元、進步」，邁向堂堂而立。不過，民眾黨強調，立國百年台灣人民篳路藍縷，如今依然努力不懈，卻苦無國家方向明確政策引領。包括能源轉型、國債警鈴、高齡少子女化及居住正義、司法正義都亟待改革。「遺憾的是，賴清德總統上任5個月來反其道而行」，人們看到的是關閉對話、拒絕理性務實溝通、逐步走向獨裁一言堂的政黨。民眾黨強調，從上會期國會改革法案，民進黨就煽動民粹、不尊重法治國精神；重要人事提名用人唯親，只問顏色不問能力，問題重重。明天就是賴總統上任後的第一次國慶文告，民眾黨期盼賴清德總統能正視台灣的憲政與民主危機，展現氣度與高度，並以實際行動帶領國家回歸正軌，做全台灣人民的總統。