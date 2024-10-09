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總統賴清德日前於國慶晚會拋出「祖國論」引發熱議，提及中共10月1日剛過75歲生日，而再過幾天，中華民國就要過113歲生日，就年紀來說，中共絕對不可能成為中華民國人民的「祖國」。而中國國台辦直到昨日才回應稱是「台獨怪談」。對此民進黨立委林俊憲今（9）日表示，國台辦比恐龍還慢的回應速度，說明了這件事情很大條，並非一個正部級單位就可決定，狠酸就讓他們自己去想破頭怎麼解釋「兒子比爸爸老」的悖論就好，「就不干我們的事了！」賴清德於上周六國慶晚會拋出「祖國論」引發熱議，而國台辦遲至昨日才對此回應。對此林俊憲說，國台辦比恐龍還慢的回應速度，說明這次事情大條，不是國台辦一個正部級單位可以決定怎麼回應，大概是跟「上面領導」來回請示多次才定調。林俊憲說，包含賴清德上次專訪提及「瑷琿條約」一事，中國近來對總統賴清德發言的反應非常反常，以前往往在隔天甚至當天，國台辦就會出聲明，為什麼現在拖這麼久？認為是因中華民國的歷史與存在事實，涉及「正確歷史記憶」問題。台灣事小、政權事大，這是中共建政以來最敏感的一塊。林俊憲表示，要搞懂共產黨，就得用共產黨邏輯來思考，當年文革結束後中共意識到，10年浩劫需要一套說辭來解釋，為何造成如此災難的政權不該被推翻？當年他們趕跑中華民國，為何不能再來一次？於是在1981年，中共第11屆六中全會通過了《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》，評價毛澤東的功過、定調文革是「嚴重錯誤」，但現在改革開放了，而且認錯了，一切都好轉了。主動定調史觀、強力宣傳、寫入教育，論證自己是「偉大、光榮、正確」的，避免成為該被推翻的政權，這就是中共如此在意歷史如何解釋的原因。林俊憲表示，著名反烏托邦小說《1984》有一句名言「誰控制過去就控制未來，誰控制現在就控制過去」，中共就是最徹底的實踐者。所以回頭來看，總統賴清德的2次發言，正好都踩到了中共在解釋自身合法性的兩個痛腳上，給中共帶來的危機感遠大於兩岸議題本身。林俊憲說明，「瑷琿條約」事件，中共真正在意的不是19世紀的久遠歷史，甚至無關台灣是否「不可分割」？中共是怕中國人想起，他們21世紀與俄羅斯又簽一次約，確認這些領土永久割讓，如此一來，中共塑造的「領導中國抵抗帝國主義」人設會完全崩壞，這才是主因。而祖國論事件，則是因為「113」和「75」兩個數字對比太過直觀，跟中共塑造的「取代民國」史觀嚴重衝突，「113」這組數字在台灣隨處可見，難道要睜眼說瞎話說不存在嗎？先別管什麼統一了，這是更上一層，直擊中共合法性的拷問，所以才說並非國台辦能決定如何回應。林俊憲說，透過這兩次事件可以發現，回擊中國對台話術最有效的方式，不是在什麼「自古以來」上，就台灣本身的地位問題和他們糾纏，而是把層次拉高，反覆強調八字箴言，「中華民國事實存在。」讓他們自己去想破頭怎麼解釋「兒子比爸爸老」的悖論就好，「就不干我們的事了！」