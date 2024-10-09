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▲張子楓在電影《危機航線》飾演劉德華的女兒，2人在飛機上將度過驚險時刻。（圖／華映提供）

電影《危機航線》由天王巨星劉德華監製主演，《見鬼》系列導演彭順執導，張子楓及屈楚蕭領銜主演，劉濤、郭曉東、王耀慶、周興哲等人特別演出，可說是實力與票房兼具的華麗陣容。而近日劉德華還和電影中的女兒張子楓合作演唱電影宣傳曲〈親愛的小孩〉，以父與女的角度重新詮釋唱出這首39年前的動人經典歌曲，也道出電影中父女間的感情。《危機航線》近來曝光由劉德華、張子楓演唱的推廣曲〈親愛的小孩〉MV，歌詞道出電影中父女二人的心聲，他們透過歌曲將溫暖親情直搗觀眾心中，也是支撐著劉德華在電影中的角色高皓軍，拚盡全力與劫匪團展開「癲瘋對決」的理由，讓觀眾在充滿壓力和暴力的旅程中，感受到感動人心的情感力量。相比曾經的獨唱版本，劉德華這次花費很多心思，連同張子楓也一起站在角色的角度思考，在重新編曲的版本中，以一對父女的口吻，深情帶出人物藏在心底的牽掛和愛，情感伴隨著耳熟能詳的旋律層層遞進，對親情的呼喚直搗人心，使這首經典歌曲再度散發出不一樣的動人力量。這首深入人心的歌曲〈親愛的小孩〉在1985年推出，由歌壇天后蘇芮所演唱，講述親情的感人之作。今年透過新片《危機航線》，相隔39年帶出電影中極致揪心的情感，突出片中動人的家人關係。其實劉德華早已對這首歌情有獨鍾，在1989年曾重唱此曲，並收錄在當時的唱片中，歌曲也是當年他和葉德嫻合作的電影《法外情》主題曲，同時也把歌曲改編成廣東版〈禱告〉，紅極一時。《危機航線》故事描述國際安保專家高皓軍（劉德華飾）和失明的女兒小軍（張子楓飾）搭乘有「空中巨無霸」之稱的五星級超豪華客機A380的國際首航，途中遭遇暴徒劫機。無差別射殺的恐怖手段，讓豪華機艙瞬間變成密閉煉獄，800多名乘客危在旦夕。高皓軍挺身而出，孤身在數千米的高空上與一眾暴徒周旋，女兒卻受困於機艙中，劫匪頭目Mike（屈楚蕭飾）以全機800餘人的生命作為籌碼威脅，小軍的媽媽傅源（劉濤飾）也身陷危險之中。電影「危機航線」10月9日在台上映。