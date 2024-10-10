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▲范琪斐曬出已經清空配偶欄的新身分證。（圖／范琪斐 IG）

▲范琪斐曾任台灣媒體駐美記者20多年，近年開啟自己的YouTube頻道在網路上大聊國際新聞。（圖／范琪斐 IG）

知名網路新聞節目主持人范琪斐，在今年8月宣布結束與結婚20年的美籍老公「蘿蔔頭（Roberto）」的婚姻。范琪斐坦言，這段婚姻結束的近因是第三者，但遠因則是兩人對未來生活的憧憬不同，老公坦言與她在一起並不快樂，因此兩人最終選擇協議分手，在分開時他們還對彼此說了「I LOVE YOU」。昨（9）日她在社群上PO出正式完成離婚手續的照片，開心地開放網友們一同祝福她恢復單身。范琪斐在宣布離婚的貼文中表示，原本再過幾個月就是她和老公的結婚20週年紀念日，沒想到卻在7月31日協議分手。她透露自己向往鄉村生活，夢想著買房子種菜，過著簡單的晚年生活，而丈夫則偏愛熱鬧的社交生活，喜歡「跳舞到天亮」。生活上的分歧再加上丈夫有了第三者，讓他們最後做出了離婚決定。儘管兩人最終決定分開，范琪斐透露，離別時他們對著彼此說了「I LOVE YOU」，並擁抱著流淚。她感嘆婚姻如同一棵樹，她也不知道她和老公如同樹一般的婚姻，是已經病了很久還是遇到天災，總之就是死了。今日范琪斐在IG上宣布正式辦妥離婚手續，並曬出自己配偶欄再次回歸空白的身分證照片，要大家「找亮點」，網友們也紛紛在留言中獻上祝福，開心地恭喜她重新恢單，直呼：「開放徵友！」、「祝福新生活！」、「恭喜清空配偶欄」。范琪斐是台灣知名網路新聞節目主持人，曾任記者，過去曾先後擔任傳訊電視、TVBS、三立新聞等台灣媒體駐美記者20多年。近年她轉戰網路，不但開啟個人YouTube頻道「范琪斐的美國時間」，在網路節目《斐姨所思》談國際新聞，也有錄製Podcast《說故事的人》等等。經常以犀利的角度分享對社會議題的獨特見解。