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▲夏于喬和宋芸樺的九宮格大考驗，曾經成為網友熱烈討論話題。（圖／摘自FB）

▲宋芸樺曾以《我的少女時代》入圍金馬獎影后，並以該片打開在韓國的知名度。（圖／台北電影節提供）

▲夏于喬今年以《小雁與吳愛麗》入圍金馬獎影后。（圖／牽猴子提供）

在演藝圈公認長相比姊妹更像姊妹、快要到雙胞胎程度的夏于喬與宋芸樺，近日都出席了釜山影展活動，前者是為了自己主演的《小雁與吳愛麗》造勢、出席首映，後者則在OTT大獎典禮上擔任頒獎人，然而夏于喬透露自己竟被韓國觀眾認成宋芸樺，還拿她照片來要簽名，當下就不知道該怎麼簽，更妙的是，當走在紅毯上聽到有人叫「宋芸樺」，夏于喬還下意識轉過頭來揮手，等到宋芸樺到了釜山，夏于喬跟她分享這些趣事，她聽到也笑歪。顯然，她們兩個外表神似，不僅台灣觀眾很有感，連韓國影迷也錯亂，簡直經過「國際認證」。夏于喬和宋芸樺有多像？幾年前曾經在網路上出現成為話題的「九宮格大考驗」，一度釣出宋芸樺本尊拍攝短片，表示可以為大家解答，但她們試著刷臉要解鎖對方的手機，是沒有辦法打開的，機器還是比人眼更能辨別她們外表在細部上的不同。當初宋芸樺為了宣傳電影上「型男大主廚」，還是該節目主持人的夏于喬，跟她面對面站在一起，彼此確實很像失散多年的姊妹。然而兩人直到趙德胤的電影《灼人秘密》才一起參與演出，還一起跑了坎城影展的宣傳，距離大大拉近，交情變得更好。後來夏于喬在另一半林書宇監製的電影《美國女孩》演國文老師，該片在金馬獎成績不錯，慶功宴上宋芸樺也到場，表示一定要來跟「姐姐」道賀。今年夏于喬過生日，宋芸樺也發布合照來祝福，更打趣寫道：「不要再說我們很像了！我就是夏于喬！我愛宋芸樺！祝我的愛人生日快樂」，差點又讓網友看到錯亂。夏于喬隨後轉發這圖文，寫道「我最愛的妹」，看得出彼此的情誼確實深厚。不過在金馬獎的緣分上，宋芸樺在《我的少女時代》時已經入圍過最佳女主角，夏于喬今年才以《小雁與吳愛麗》成為5位準影后之一，但她曾獲得金鐘獎最佳綜合節目主持人獎，她的演藝事業從電視展開，才擴及電影，與宋芸樺先在大銀幕崛起才延伸至小螢幕也不相同，可是當年《我的少女時代》在南韓廣受歡迎，很多當地觀眾都還有印象，夏于喬才會被誤認，也坦言：「宋芸樺在韓國真的有很多粉絲，我說我不是她，但看他們一臉茫然，我就想說算了，反正他們也看不懂中文，我就簽了我的名字。」兩人這次在釜山影展也都和其他地區的紅星見到面，並留下合影，夏于喬捕捉到池昌旭、坂口健太郎、有村架純，宋芸樺則收穫了馬東石與西島秀俊，成果都很豐碩。