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▲營養師陳嫚羚外貌相當出眾，經營「營養嫚嫚說-嫚嫚 營養師」粉專多年，不過目前臉書、IG、YouTube頻道全數關閉。（圖／台灣褐藻醣膠發展學會fucoidan、陳嫚羚臉書）

▲陳嫚羚（嫚嫚）中興大學畢業，從藥廠業務苦讀考上營養師，經常上節目分享自身專業。（圖／陳嫚羚臉書）

▲彰化名醫黎雨青擁有家醫科醫師、整型美容中心主任、國際醫療部主任等頭銜。（圖／黎雨青臉書）

彰化家醫科、醫美名醫黎雨青昨（9）日被爆料和「氧氣女神」、正妹營養師陳嫚羚有不倫關係，黎的元配蕭女忍受丈夫不忠、小三傳送親密照片與訊息挑釁及辱罵，導致原本的免疫性疾病惡化，9月因為突發性腦溢血猝逝。對此，黎雨青不懂10年前被諒解的事，有心人士還要炒作，親友則公開元配的對話截圖反擊，蕭女控訴陳嫚羚2021年還和老公有互動，害她「一時腦充血」。據《CTWANT》報導，陳嫚羚原本是藥廠業務，2014年認識黎雨青後，兩人展開長達11年的婚外情，陳嫚羚後來考取營養師，雙方依然暗來暗去，黎雨青受訪稱外遇已經是10年前的事情，強調當時有向妻子認錯並給予承諾，也獲得對方原諒，目前與陳女都只是工作上的短暫聯繫，陳嫚羚則是關閉所有社群平台，沒有任何回應。不過元配的親友拿出對話紀錄，內容為蕭女表示自己血壓飄高，「我會突然這樣是因為小三粉絲專頁有一篇淨水器業配文，竟然是在我老公烏日的診所拍的，我一時腦充血」，證明陳嫚羚2021年9月和黎雨青還有往來，侵門踏戶的行徑讓蕭女怒氣攻心。蕭女曾經和親友訴苦，黎雨青和陳嫚羚這段畸戀維持11年，令她十分無言，不解陳嫚羚已經36歲，「不離不棄就是要跟著我老公」，其中提到陳嫚羚約6年前曾經大鬧數回，近5年才沒有太多動作。知名家事律師李怡貞發文談此事，不捨元配抑鬱而亡，「通常會被氣死就是因為在意顏面，自己的顏面配偶的事業，所以各種容忍吞腹內，不吵不鬧不告，自己暗夜垂淚，不去諮商也不找律師，以為被老天爺拋棄的沈溺在不甘心與悲傷裡，久而久之，心裡影響生理，一命嗚呼哀哉。」「爽到的是誰？裝深情的配偶，假專業的小三」，實務經驗豐富的李怡貞表示：「所以我一直以來都很鼓勵元配，只要是正確事情，直接以合法正當的方式，時機一到直接開撕，不要怕什麼丟臉，容忍爛鍋配爛蓋在那邊自以為浪漫才是真的丟臉，氣S（死）自己更是最笨的獻祭，救自己的方式很多種，逃生出口一直都在，妳到底要不要逃而已。」