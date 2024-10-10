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港股於昨（9）延續上日跌勢，中國上證指數也大跌6.62％。不過，中港股今日出現反彈，恒生指數開盤就拉出漲勢，盤中一度漲逾800點，大漲4％；上証指數盤中也漲了3％。綜合媒體報導，中國A股今早起伏震盪，上証指數盤中一度轉跌，但隨後又強勢拉回，中午收市報3355點，升96點或3％，深成指數中午收市報10727點，升169點或1.6％。兩市半日成交1.46兆元人民幣。香港行政長官李家超表示，香港正處於經濟轉型期，政府提供各類型資助計劃，在融資信貸保證、拓展業務、升級轉型及推動科技應用等各方面向中小企業給予支援，為本地企業轉型「開路」。中國財政部預告本週六將招開記者會，外界關注是否會宣布重量級刺激經濟措施。對此，法國興業銀行認為，中國財政部解決結構性問題並加大財政力度更為現實和明智，可能宣布不超過1兆元人民幣的額外支持措施，但指望5兆元人民幣以上的超大規模財政刺激則不太可能發生。