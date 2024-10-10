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▲撒哈拉沙漠（Sahara desert）今年9月卻罕見降下暴雨，讓沙漠地區淹水成災。（圖／美聯社／達志影像）

非洲摩洛哥南部的撒哈拉沙漠（Sahara desert），是世界上最乾燥的地方之一，但在今年9月卻罕見降下暴雨，有些地區甚至兩天的降雨量就達到了年平均雨量，讓沙漠地區淹水成災，已乾涸50年的伊里基湖（Lake Iriqui）重新被水注入填滿，讓當地居民嘖嘖稱奇。根據《美聯社》報導，暴雨在撒哈拉沙漠中留下了片片水窪，水流穿過沙丘，耐乾旱的沙漠植物卻被泡在水中，摩洛哥氣象局的尤阿貝布（Houssine Youabeb）表示，「過去30到50年來，從未在如此短的時間內下過這麼多雨」。尤阿貝布指出，這場被稱為「溫帶風暴（extratropical storm）」的強降雨，可能改變當地的天氣型態長達數月甚至數年，因為空氣裡留有更多水分，會導致更多的蒸發現象並引發更多降雨。連續六年的乾旱給摩洛哥大部分地區帶來了挑戰，迫使農民休耕田地，城市和村莊必須實施限水措施。充足的降雨可望有助於補充沙漠下方的地下水含水層，這些含水層是沙漠社區供水的基礎，同時也讓水庫以創紀錄的速度重新注滿。然而，洪災也造成農民收成受損，摩洛哥和阿爾及利亞有20多人喪生，當地政府已撥款展開救災。