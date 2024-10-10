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▲名醫黎雨青（右）幫小三美女營養師陳嫚羚（左）買房，卻對正宮超小氣。（圖／翻攝全民星攻略臉書）

▲黎雨青說自己沒錢，拒絕與元配離婚。（圖／黎雨青臉書）

47歲已婚網紅醫師黎雨青遭爆料和37歲美女營養師陳嫚羚不倫戀長達10年，還有消息指出陳嫚羚傳泡湯照挑釁元配，原就生病的元配在9月突發性腦溢血身亡，親友出面爆料黎雨青對元配和小三的待遇大不同，買房給小三卻對元配相當苛刻，連買8000元的衣服都會大發雷霆，以及宣稱沒錢付贍養費所以拒絕離婚，和元配約定每周一三五要陪小三等等荒謬行徑。黎雨青醫師在台中兩間診所任職，又是知名度頗高的網紅醫師，代言營養品亞培安素，月收入約40萬元。據《CTWANT》報導，黎雨青與網紅營養師陳嫚羚外遇的10年間，甚至幫她在台中購屋，房子距離元配長輩家相當近。然而與讓小三大方花錢的對比下，黎雨青對元配的待遇卻截然不同，縮減家用且對她花費頗有微詞。元配的親友提到，黎雨青對元配相當苛刻，不僅將家用從6萬縮減至4萬元，在元配因為被背叛感到痛苦，買了一件8000元的衣服後，竟對元配大發雷霆。元配面對丈夫的冷漠與背叛感到身心俱疲，最後在9月時因腦溢血離世，身為「醫生娘」的她，幾乎從來沒有任何名牌服飾或包包。黎雨青的出身並不富裕，與弟弟都是國防大學醫學院畢業，靠公費進入國軍醫院工作。元配娘家還因為黎雨青的工作幫忙在台中購房，婚後也全力支持他的事業發展。黎雨青父母在苗栗建房時向而兒子索取資金，身為公費醫生的黎雨青薪水比不上其他醫生，因此數度向元配開口。之後黎父母又說想在新竹購房投資、黎雨青想合夥開藥房，也都有向元配求助。元配從婚姻初期就不斷付出金錢，陪著黎雨青從窮學生到如今的成功網紅。種種付出換來的卻是無情背叛，2014年元配發現黎雨青與陳嫚羚外遇，當時還是藥廠業務的陳嫚羚甚至多次傳訊息挑釁，黎雨青的父母也對長期服用類固醇的元配無法生育有所不滿，身心疲憊的元配最終提出離婚要求，黎雨青卻以投資失敗為由拒絕支付600萬贍養費，因此拒絕離婚，但又不願結束與陳嫚羚的關係。因此這段有第三者的婚姻僵持了10年，甚至還有「每周一、三、五陪小三；二、四、六回歸家庭」的荒謬協議。《CTWANT》進一步查證本人後，黎雨青宣稱已經過去10年、元配如今也去世了，反批有心人士以此大作文章、對家屬造成二度傷害，陳嫚羚經紀人則拒接電話也未回應訊息。