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國慶大典今（10）日登場，總統賴清德國慶演說也引發關注，統計演說全文共計直接提到台灣44次、中華民國8次、另有2次是講中華民國台灣。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，當某些人還陷在「祖國論」時候，賴清德與前總統蔡英文，早就一路走來，落實「中華民國、台灣」路線，大幅度往「中華民國」靠，根本沒有不提建國已經113年的問題。賴清德今天發表上任首次國慶演說，全文共約3000多字，演說強調「中華民國已經在台澎金馬落地生根，和中華人民共和國互不隸屬」、「中華人民共和國無權代表台灣」等，最後賴清德還高喊「台灣人民越堅持，全球民主就越堅韌！台灣人民越堅韌，全球民主就越堅持！中華民國加油！台灣加油！不分彼此，一起加油」。黃暐瀚分析，賴清德上任之後的第一次的國慶演說，除了民生經濟、內政社福議題外，牽涉兩岸國族認同的「重點題」，一共可以歸納為八個重點。黃暐瀚直指，第一，承認中華民國113年歷史（武昌起義、推翻帝制）。第二，牢記中華民國75年前，守住台澎金馬，抵抗中共。第三，珍惜45年前「美麗島事件」，為民主自由奮鬥的台灣先賢（民進黨精神）。第四，中華民國與中華人民共和國，互不隸屬。（520後再次強調）黃暐瀚續指，第五，中華人民共和國，無權代表台澎金馬2300萬人。第六，直稱對岸「中國」，界定兩岸是兩個不同的國家。（我們是中華民國）。第七，對內競爭、對外團結，國家利益高於政黨，政黨利益不能凌駕於人民。第八，不管「中華民國」、「台灣」或「中華民國台灣」，都是我們國家的名稱。「兩岸和平對等、台灣民主自由！」黃暐瀚認為，賴清德的國慶談話內容，與自己過去的論述、分析，完全一致。當某些人還陷在「祖國論」，杞人憂天地為民進黨擔心「該怎麼面對獨派？」的時候，賴清德與蔡英文，早就一路走來，落實「中華民國、台灣」路線，大幅度往「中華民國」靠，根本沒有不提建國已經113年的問題。黃暐瀚也嘆，美中不足之處，是賴清德希望「團結」，但顯然台灣尚未「團結」。身為總統，團結台灣，責無旁貸，這是賴清德接下來四年，甚至八年，必須努力的事。