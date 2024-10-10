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颶風米爾頓在9日晚間登陸佛州，儘管在登陸後，颶風米爾頓減弱為2級，但仍導致佛州大規模停電、引發19起龍捲風，氣象專家稱颶風米爾頓在短短10小時內從小型颶風迅速成長為5級颶風，與今年墨西哥灣異常高溫的海水密切相關，形容這些溫暖海水就像是「吃到飽Buffet」讓風暴得以迅速增強。《美聯社》、《路透社》指出，密爾頓在10小時內從小颶風長成5級颶風，主因在於今年墨西哥灣異常溫暖的海水，推動密爾頓快速長大，根據美國國家海洋暨大氣總署（U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration），過去2個夏天，海水表面溫度達到攝氏32度，創歷史新高。普林斯頓大學氣候科學家暨颶風專家維奇（Gabriel Vecchi）解釋，海水高溫的部分原因是全球暖化，同時也受到去年聖嬰現象的影響。他強調，這些溫暖的海水為颶風米爾頓提供了充足的能量，形容這些溫暖海水就像是「吃到飽的Buffet」讓風暴得以迅速增強。維奇解釋，通常墨西哥灣的颶風是從東岸開始，一路向西或向北移動，但是密爾頓則是朝東北偏東方向前進，這樣的路徑自1848年以來極為罕見，「密爾頓在很多方面都很不尋常，可能和佛州西岸經歷的任何風暴都不同」。邁阿密大學颶風暨氣候學專家麥克諾迪（Brian McNoldy）也稱，這條路徑「並非史無前例，但相當罕見」，他說至今通過這條路徑的颶風，密爾頓是最強的。