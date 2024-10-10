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馬英九不去國慶有內幕！他曝去了恐被綠營設局：這樣像話嗎
記者林怡昕／台北報導
前總統馬英九因為不滿總統賴清德發表「新兩國論」，今天早上臨時取消前往國慶大典，慘遭綠委質疑「拿國家慶典向中國表忠」。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑稍早受訪時直言，昨天有媒體釋出消息指「歷屆總統同台」，意味著同台力挺賴清德的新兩國論，「這樣像話嗎？」馬英九決定不去才破了這個局。
馬英九今天一早出席國民黨中央黨部舉行的升旗典禮，並表示身為中華民國前總統，本應出席國慶大典，不過他決定「不參加」，因為賴清德主張新兩國論，追求台獨路線，嚴重違反中華民國憲法，將把台灣2300萬人帶向險境。
對此，蕭旭岑稍早受訪時表示，賴清德今天的國慶談話還是在強調「新兩國論」，但「新兩國論」違反中華民國憲法，而且造成兩岸局勢緊張，很遺憾文告一樣持續在講兩國，而且一直用中國稱呼對岸，「這對台海兩岸造成不安局勢」，如果馬英九今天去了，又坐在台下，就是幫賴清德背書，不希望有這樣的情況發生，所以馬英九決定不出席。
面對被綠委扣馬英九紅帽子？蕭旭岑說，民進黨立委王定宇等綠色政客跳腳，他覺得很好笑，去年馬英九也沒有去國慶，有用這麼激烈的言語嗎？真相就是因為馬英九不去，破了綠營的局。
蕭旭岑說明，昨天有媒體釋出消息指「歷屆總統同台」，意味著同台力挺賴清德的新兩國論，「你想想看，今天的畫面前總統陳水扁、蔡英文、馬英九坐在一起鼓掌，支持賴清德的新兩國論，對國際上會產生什麼樣的效應，這樣像話嗎？」因為馬英九決定不去，破了這個局，綠色政客才會跳腳，而「跳樑小丑」才會大放厥詞，更加證明了馬英九不去是正確的決定。