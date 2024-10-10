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▲名醫黎雨青（左圖）傳出出軌女神營養師陳嫚羚，消費者揚言抵制兩人代言的產品。（圖／黎雨青、陳嫚羚臉書）

▲陳嫚羚2022年上節目宣傳新書，和黎雨青搭檔一組闖關。（圖／全民星攻略YT）

47歲網紅名醫黎雨青和小10歲美女營養師陳嫚羚不倫戀長達10年，且期間陳嫚羚不斷騷擾元配，傳送泡湯、擁吻等親密照，導致元配在9月突發性腦溢血身亡。消息曝光後，引發大批網友群起激憤，紛紛揚言抵制他們的代言產品、診所，還翻出兩人曾在2022年一起上節目《全民星攻略》的片段，再度引來砲轟：「這傢伙只會自圓其說，做的事卻是人渣，除了錢多外還是人渣。」陳嫚羚2022年上節目宣傳新書，很巧地和黎雨青搭檔一組闖關，陳嫚羚在答題環節一路過關斬將，幾乎沒有問題能難倒她，主持人曾國城還忍不住虧：「都是妳會的，這個位置真不知道是誰排的？」陳嫚羚答對後，由黎雨青抽獎金額，最後兩人成功抱得單人座沙發組回家，儘管過程中沒有太多互動，這段同框片段卻還是引發熱烈討論。不少網友都湧入該集影片的下方留言狂轟：「竟然一起上電視，可憐的正宮」、「知人知面不知心，可怕可恥的女人，丟醫護人員的臉」、「真的是很誇張」、「當小三就算了還壞成這樣，簡直可惡到了極點」、「螢幕前二人光鮮亮麗，二人私底下卻⋯⋯」、「我很好奇他們贏到的那組，可以耐用十年的沙發現在是放在誰家？」、「所以什麼身分一起出席？」據《CTWANT》報導，黎雨青對待小三和元配是天壤地別，元配買一件8千元的衣服他就大發雷霆，還將家用從6萬縮減至4萬元，元配直至最後離世，都沒有任何的名牌服飾或包包，然而黎雨青卻願意為小三在台中購屋，且房子距離元配長輩家很近，這段有第三者的婚姻就這樣僵持10年，還有「每周一、三、五陪小三；二、四、六回歸家庭」的荒謬協議。