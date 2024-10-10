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颶風米爾頓（Hurricane Milton）9日晚間已從佛州西南部午休礁（Siesta Key）登陸，在當地帶來嚴重災情。由於佛州不久前才遭遇颶風海倫（Hurricane Helene）侵襲，強烈風暴接連直撲佛州，讓陰謀論四起，共和黨眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）甚至一口咬定政府能控制天氣，讓美國總統拜登（Joe Biden）不禁直言愚蠢，批評這些說法極其荒謬，必須停止。根據《NBC》報導，颶風接連襲擊共和黨主政的佛州，社群媒體上陰謀論四起，眾議員格林更在X上發文表示，「是的，他們可以控制天氣。任何人說無法做到這一點都是在撒謊」。格林進一步指出，「如果你的房屋或財產因政府操縱天氣而受損，難道不應該有資格獲得賠償嗎？」格林還引用了極右翼網站的一篇文章，該文章也認為科學家確實控制著天氣，藉此證明自已所言不虛。對此，拜登週三在電視演講中直接點名格林，批評格林關於政府操縱天氣的說法過於荒謬且愚蠢，必須停止。拜登抨擊這些陰謀論已經妨礙政府救災，並指責川普就是這些謊言攻擊的源頭。事實上，共和黨內也有許多人不認同格林的説法，共和黨佛州眾議員希梅內斯（Carlos Gimenez）就率直回應，「認為人們可以製造或控制颶風的人，都需要先檢查一下自己的腦袋」。《BBC》針對米爾頓颶風是否受人為操縱進行事實查核，氣象專家特雷帕尼爾（Jill Trepanier）表示，許多人相信人工造雨會促發風暴，不過剛經歷海倫颶風暴雨的佛州根本沒有實施人工造雨，米爾頓完全是自然生成。哥倫比亞大學的氣象專家（Suzana Camargo）也強調，人類現有的知識和技術，根本不可能製造或控制颶風。然而，米爾頓在10小時內從小颶風長成5級颶風，主要拜今年墨西哥灣異常溫暖的海水所賜，而海洋變暖的部分原因正是人類活動排放二氧化碳等溫室氣體導致全球暖化，從這角度來說，颶風威力變強確實可說是人類活動推了一把。但諷刺的是，那些相信政府可以操縱颶風的陰謀論者，往往認為氣候變遷只是「危言聳聽」。