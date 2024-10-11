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▲趙權跟佳人（右）是《我們結婚了》中，很受歡迎的夫妻組合之一。（圖／翻攝MBC）

▲「亞當夫婦」合體，粉絲喜極而泣。（圖／趙權IG）

韓國綜藝《我們結婚了》的「亞當夫婦」趙權（2AM成員）、孫佳人（Brown Eyed Girls成員）久違合體，趙權10日更放上2人合照，並寫下：「我買了花，該妳請吃飯了，2024，懷念亞當。」引起一陣暴動，同時掀起觀眾滿滿回憶殺。戀綜天花板《我們結婚了》是藉由藝人扮演「假想夫婦」觀察在婚姻生活中的點點滴滴，2008年播至2017年都深受大眾喜愛，其中「生菜夫婦」金賢重、皇甫惠貞；「亞當夫婦」趙權、佳人；「紅薯夫婦」鄭容和、徐玄；「維尼夫婦」Nichkhun、宋茜；「鯨魚夫婦」李章宇、𤨒晶；「酒窩夫婦」利特、姜素拉；「初戀夫婦」泰民、娜恩；「精靈夫婦」宋再臨、金素恩等，都受到諸多討論與歡迎。在2009年第二季扮演「亞當夫婦」的趙權、佳人，自節目結束後，就鮮少合體亮相；沒想過了15年，他們居然合體了，趙權還放上4格拍貼、影片與合照，寫下：「我買了花，該妳請吃飯了，2024，懷念亞當。」更發限時動態表示：「現在姐姐不僅買花，還自己買飯。」畫面中，「亞當夫婦」還親密擁抱，逼哭不少當年追節目的觀眾表示：「哇…這是什麼心情呢？… 哇..能再次看到這個畫面，真是令人心動」、「看起來真好…在這個已經夠辛苦又嚴苛的世界中，你們應該只是因為工作而相遇，但仍然彼此照顧，繼續這段緣分，真的太棒了～兩位都要加油！」、「請推出2024年版本的歌曲重製吧，姐姐哥哥 ㅠㅠ」、「真是令人懷念的合照！」、「哇，真是滿滿的回憶…你們兩個看起來都太棒了」、「哇，你們真的是傳奇情侶啊！」。趙權在貼文中，都有大方標記佳人，但佳人並未轉分享跟發文。事實上，佳人曾在2019年至2021年期間，非法使用、購買牛奶針（丙泊酚）被起訴，負責施打並販售牛奶針的醫生則違反《藥品法》、《麻醉藥品管理法》及《醫療法》 一同被起訴，當年佳人的公司解釋：「佳人在活動期間積累多次大大小小的受傷，長期遭受劇烈的疼痛、抑鬱症以及重度睡眠障礙。在這個過程中，她做出了不慎重的選擇，儘管她經歷無法說明的痛苦，但無論是佳人還是經紀公司，都未能找到明智的解決方法，我們作為經紀公司，對此深感責任重大。」佳人事後道歉並檢討反省，已許久未亮相於螢光幕前，社群貼文也停在2020年4月就未更新過。