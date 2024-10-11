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▲▼今年國慶日，台北101首度施放煙火秀，七彩光澤點亮台北夜空。（圖／台北觀光即時影像、記者李政龍攝）

▲賈永婕親臨現場監督101煙火施放。（圖／賈永婕臉書）

▲賈永婕全文。（圖／賈永婕臉書）

台北101昨（10）日為慶祝雙十國慶，今年首度安排施放煙火，結合雷射光雕秀、藝術投影及建築燈光，不過成果褒貶不一，有網友嫌燃放時間太短，開酸「廢到笑、這種不到半套的服務就別放了」，稱連外國人都非常錯愕，對此，「最美董事長」、101董座賈永婕表示：「那是因為今年時間的關係來不及找贊助，賈董就自己想辦法把預算從自己的辦公室擠出來...」一名網友在PTT以「有沒有可能是歷史上最丟臉的一次？」為題發文，放上第一發和最後一發台北101煙火燃放的照片，寫下：「然後就沒了，一分鐘，我旁邊的所有外國人都感到無比錯愕，連本國人都覺得廢到笑，這種甚至不到半套的服務就別放了！滿心期待被踩在地上欸！」部分網友附和：「迴光返照」、「就醬嗎」、「現場看真的傻眼，這是什麼垃圾」、「2發根本可以省起來」、「什麼，這三X？」不過也有不少人力挺，「跨年煙火才是重點吧」、「滿特別的」、「雲林才是國慶煙火主力好嗎」、「想看不會自己花錢喔！免費放給你看不錯了」、「很棒！減少空汙！」今天凌晨，賈永婕在臉書歡呼：「喔耶！我們完成了！台北101的第一個國慶光雕煙火秀。」透露團隊在短短17天、從無到有交出作品，「沒有籌備期只有趕工期！But只要願意改變，我們就贏了，只要願意挑戰不可能，我們也贏了！」賈永婕也正面回覆批評：「有人說煙火太短了，那是因為今年時間的關係來不及找贊助。賈董就自己想辦法把預算從自己的辦公室擠出來...畢竟讓世界看到台灣在慶生是多麼重要的事情！也就是説明年歡迎台灣各大企業一起來贊助101國慶煙火。我們絕對可以讓大家驚喜連連。」