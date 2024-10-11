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晶圓代工龍頭台積電9月及第3季營收表現優於預期，今（11）日股價受到利多帶動走高，盤中最高一度來到1050元，上漲30元或2.94%，將朝下7月中旬創下的天價1080元邁進，台積電市值也隨股價上漲，來到27兆元。台積電帶動下，也使台股一度衝上23011點，強漲超過300點，再創下新高。台積電9月合併營收為新台幣2518億7300萬元，較上月增加0.4%，較去（2023）年同期增加39.6%。累計今年1到9月營收為新台幣2.258兆元，較去年同期增加31.9%。根據台積電釋出的最新財測，台積電預計第3季營收，若以1美元兌換新台幣32.5元算，大概落在224億美元到232億美元之間，毛利率落在53.5%到55.5%，營利率落在42.5%到44.5%。法人預估，即使近期匯率與先前假設值有差距，台積電第3季美元營收應有望達到財測，甚至有機會超標。台積電第3季營收出爐，預計10/17召開法說會，公布第3季財報及第4季展望，法人看好，台積電下半年將可望逐季成長，全年營收挑戰新高。