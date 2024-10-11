我是廣告 請繼續往下閱讀

▲哆啦A夢至今仍是人氣IP，在台灣仍十分受到大人、小孩喜愛。（圖／記者鍾怡婷攝）

又一時代經典人物告別！自1969年開始連載的日本漫畫《哆啦A夢》，至今深受大小朋友喜愛，但「哆啦A夢」聲優、配音長達26年的大山羨代，今（11）日傳出已過世消息，享耆壽90歲。「哆啦A夢」的配音員大山羨代，過去也曾為《槍彈辯駁》配音，根據日本媒體報導，1933年在日本東京出生的大山羨代，代表作包括《哆啦A夢》同名「哆啦A夢」、《槍彈辯駁》黑白熊、《萬能旋風兒》石田國松等角色，其中為「哆啦A夢」配音最知名，大山羨代自1979年來從業26年，在2005年《哆啦A夢！全部的夢集合特別版》播出後正式退休。大山羨代在晚年罹患了失智症，狀況時好時壞，但若是身體條件允許，仍會繼續從事喜愛的配音工作，但令人惋惜的是，大山羨代雖然是女性配音員，但因為聲音爽朗、陽光，相當獨特，因此經常幫小男孩、男性角色配音，她的聲音活化了「哆啦A夢」，讓角色鮮明動人、栩栩如生。大山羨代過去曾分享工作上的趣事，提到先生常開玩笑說，分不清自己是娶了聲優老婆、還是哆啦A夢；。如今在家人親友的陪伴下，大山羨代已走完人生最後一程。