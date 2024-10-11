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美股雖然昨（10）日指數表現不佳，但不影響到台股今日開高走高，盤中一度站上2萬3大關，但終場得而復失，以上漲243點、22902點作收，漲幅1.07%，成交量3504億元。三大法人合計買超221.35億元。權值股台積電表現亮眼，早盤一度衝到1050元後，就持續在1045元到1050元間震盪，終場以1045元作收，漲25元或2.45%。鴻海則是重回200元，並以200元作收，漲1元或0.5%。聯發科站上1300元，上漲55元或4.42%。觀察三大法人今日籌碼動向，外資再買買超219.89億元，投信買超23.94億元，自營商（自行買賣）4.03億元，合計三大法人買超221.35億元。