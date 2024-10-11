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新北中信特攻即將進入TPBL聯盟的首個賽季，球隊今（11）日舉辦開季記者會，特攻主控林韋翰本季傷勢恢復進展不錯，他自承狀態恢復超過五成，正常跑動也沒有問題，但希望等到傷勢完全恢復才回歸，預計過年前後重新加入球隊。另外，他也提到自己希望能和林書豪等頂尖控衛對決，十分期待之後的交手。林韋翰在上賽季大部分時間開刀休養，不但缺席大半時間，而且也沒能回到冠軍賽季的狀況。今年休賽季他一直有在進行投籃訓練，肌力也慢慢恢復當中，自己感覺不錯。中信特攻GM劉志威受訪時表示，林韋翰預計11月加入球隊訓練，預計過年前後回歸。「上賽季我真的太著急了。」林韋翰坦言自己之前傷勢還沒完全好就急著回來，基本上是硬著頭皮上，這一次真的會休好休滿，等到傷勢完全復原才上場，不會操之過急。今年中信特攻阿巴西離隊，本土球員加洋將共有8名新同學，球隊戰力需要磨合，林韋翰坦言跟前3年完全不一樣，需要一些磨合，「我們球隊溝通不多，這次的洋將比較少講話，不像艾德、克力斯會不斷和隊友溝通，所以需要一些時間，熱身賽狀況很不理想，不過確實有慢慢再變好。」中信特攻本季加入新職籃聯盟TPBL，除了例行賽要和6隊打共36場之外，也會對上許多以前隸屬PLG聯盟的球隊。其中與新北國王的對決，受到外界矚目，林韋翰和林書豪兩大頂級控衛的交手備受期待。林韋翰笑說，其實之前在CBA就有和林書豪對過，「那時候他的狀態還很好，完全是震撼教育，身材、球迷和對比賽的理解，完全是超過亞洲的等級。」他也表示，自己很期待能在台灣職籃和林書豪交手，也稱聯盟中還有很多頂級控衛，包括：蔣淯安、高錦瑋、高國豪、布銳克曼，與這些頂尖一號對決充滿樂趣。