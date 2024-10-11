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▲《小雁與吳愛麗》繼金馬獎入圍8項大獎後，又在釜山國際影展獲得「金智奭大獎」，頗受好評。（圖／牽猴子提供）

▲《小雁與吳愛麗》團隊在本屆釜山國際影展為片子成功宣傳、受到關注，回台後接到得獎的喜訊。（圖／牽猴子提供）

入圍本屆金馬獎最佳女主角、男女配角等8項大獎的《小雁與吳愛麗》先傳捷報，獲得本屆釜山國際影展「金智奭大獎」，打敗曾獲坎城影展最佳導演的菲律賓名導曼多薩新作，在眾多強敵環伺下，實在非常不容易。評審的評論如此形容這部電影：「毫不退縮且大膽地展現了一段充滿創傷的母女關係，並伴隨著角色強而有力又美麗的表演。」《小雁與吳愛麗》釜山獲獎的喜訊傳回台灣，因片中演出入圍本屆金馬獎最佳女主角的夏于喬，就馬上告知戲裡的媽媽楊貴媚，楊貴媚一聽有重要的事情，還被提醒要有心理準備，本來以為是夏于喬要幫忙介紹男朋友，夏于喬不禁大笑，說道：「這很重要，但現在還有更重要的事情，就是我們得到『金智奭大獎』了。」聽聞得獎，楊貴媚驚叫出聲，但接著就流下眼淚，原來金智奭生前與她是認識多年的朋友，一時之間百感交集。夏于喬趕快安慰她：「不要哭，妳有化妝。」還對鏡頭說：「怎麼辦，害媚姐落淚了，是開心的喜極而泣，也是金先生（金智奭）有保佑我們。」導演林書宇也對得到「金智奭大獎」十分開心：「非常感謝這個競賽單元的評審們，能入選對我來說已經意義非凡，萬萬沒想到我們會得到這個大獎。真心感謝釜山國際影展與已故的金智奭先生，從我的第一部長片開始，讓我的每一部電影都入選釜山國際影展，讓世界看到。感謝金先生的保佑，你連在天國都依然眷顧著我們。」楊貴媚透露本月3日在釜山影展活動空檔，曾與林書宇和影人們一起到墓園看金智奭，跟他說《小雁與吳愛麗》有入圍他的競賽單元，沒想到《小雁與吳愛麗》真的得到「金智奭大獎」，真的使她非常感動。她表示：「謝謝評審們喜歡，感謝選片人Sun Young讓我再以電影和金先生相遇。我曾經從金先生的手中得到了『終身成就獎』，也時常受他邀請參加釜山影展，一直以來他和太太與兒子總是待我親近如家人。金智奭先生是一位真誠偉大的專業電影人，對台灣電影和影人非常重視與照顧，雖然他已在天上，卻仍眷顧著我們，得到金智奭單元的獎真很榮耀很溫暖。感謝釜山電影節，感謝你，金智奭先生，我們懷念你。」《小雁與吳愛麗》目前正在全台戲院、影城上映中。