我是廣告 請繼續往下閱讀

Klay Thompson今（11）日在NBA季前熱身賽，首次代表達拉斯獨行俠出賽，球隊這一場比賽以102：107不敵猶他爵士，Thompson只打了上半場，出賽18分鐘，9投3中，三分球5投3中，拿到10分3助攻。賽後他談到自己對於和Luka Doncic及Kyrie Irving合作的興奮之情，直言與此二人搭檔，自己未來將可以更專注在防守上，並期待能「打臉」外界的看衰，重新證明自己仍可打出好的防守。「我緊張了4天，我想這是自2015年總決賽第一場比賽以來，我第一次這麼緊張過。」對於新賽季，Thompson不諱言自己充滿期待，想要擺脫外界對他無法重回巔峰的負面印象，「我終於穿上了這件球衣，感覺棒極了，感覺就像我的新秀賽季又回來了。這可能就是為什麼我會感到緊張，因為我對自己有很多期望。 」Kyrie Irving是Thompson選擇來到德州的重要原因，「我們曾一起效力於美國男籃，並取得了巨大的成功。所以我期待著和他再次建立那種化學反應，當我們有更多的時間磨合時，一切只會變得更好。」當年的騎勇大戰交手中，K湯正是直接對位Irving的人之一，兩人或許也有一些英雄惜英雄的賞識在，這讓人記起前者曾經也是最佳防守陣容的一員。不過隨著時間推移，以及多次大傷，Thompson失去了自己的運動能力，要他在繼續防守移動迅速的小後衛並不現實。在2022年季後賽對上曼菲斯灰熊的系列賽，他被Ja Morant拉出來單打，場面很難堪，他的腳步移動已經跟不上這些爆發力強的年輕後衛。但Thompson對自己還是深具信心，相信自己能再次做到，而且他認為來到獨行俠隊，隨著進攻端任務減輕，他將能夠有更多心力能擺在防守上，「有Luka（Doncic）和Kyrie（Irving）這樣的進攻型球員在場上是件好事，因為如此我可以專注在防守上。我想消除人們認為我已經不是曾經那名菁英防守者的看法。我真的相信自己依然能夠做到，我等不及想證明大家是錯的。 」Thompson上一季有61%的時間在打小前鋒的位置，前一季則有71%，這是他生涯打3號位時間最長的兩季，這顯示球隊對於他傷後的定位。如今在獨行俠，重型前鋒有P.J. Washington主防，K湯要承擔離隊的Derrick Jones Jr. 的防守工作，後者上一季在季後賽要主防Shai Gilgeous-Alexander、Anthony Edwards這種運動型後衛，剛好是Thompson最不擅長的類型，若獨行俠真是這麼打算的，新賽季對於這位4屆冠軍射手來說，將會有巨大挑戰。