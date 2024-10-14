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▲《哈囉！你給問嗎？》主持人視網膜（左）、李霈瑜。（圖／公視）

▲視網膜表示自己不容易哭泣，都是為了自家小狗柚子的事情才會想哭。（圖／視網膜 IG）

▲視網膜身為台灣頭號反香菜代表，曾多次表達對於香菜的厭惡，但如果吃香菜就能得金鐘獎，那他願意吃。（圖／記者葉政勳 攝影）

▲視網膜得知入圍金鐘獎時大尖叫，原本以為自己沒有機會。（圖／記者葉政勳 攝影）

以公視《哈囉！你給問嗎？》入圍第59屆電視金鐘獎「生活風格節目主持人獎」的視網膜，近日接受《NOWnews今日新聞》專訪。他提到完全不敢先想好得獎感言，就怕自己有得失心，不過厭惡香菜的他表示，如果吃了香菜就能得獎，那他願意吃。而他近期接下新節目《成仁高中偵探社》，和相差15歲的高中生們打成一片，學生們在最後一集時像畢業典禮般整個哭慘，視網膜卻只有鼻酸、哭不出來，笑說自己只會為了愛犬柚子的事情落淚，自稱悲觀主義的他除了常常想到柚子去世的那一天，也自認不適合戀愛，聽到女友和柚子同時掉到水裡要先救誰的提問，第一直覺就是要救狗！視網膜在2016年創立YouTube頻道《眼球中央電視台》，以戲謔、反諷又不失幽默的口吻表達對社會議題的觀點，影片吸引大量觀眾，迅速累積了超過數十萬粉絲訂閱。2023年4月他宣布頻道從6月起停止更新，雖然有許多粉絲感到可惜，但他近年成功從網路跨足電視產業，在和大霈共同主持的《哈囉！你給問嗎？》中，以機智輕鬆的主持風格，引領觀眾由淺入深探討社會議題，他也憑藉節目入圍第59屆金鐘獎「生活風格節目主持人獎」。而近期他接下新節目《成仁高中偵探社》的主持棒，由於《成仁高中偵探社》錄製了半年多，在節目最後一集，參與錄影的學生們紛紛感性落淚，氣氛宛如畢業典禮，然而視網膜笑說：「我其實有想試著哭，但我失敗了！」雖然感情蠻深刻也蠻感動，但他只有鼻酸程度。他坦言自己不是容易哭泣的人，會哭的事情都是關於他的愛犬柚子。視網膜自稱是「悲觀主義者」，MBTI是偏向理智、思考型的INTP，他表示自己從柚子6個月大時就開始在想像牠離開的那一天，像是看到朋友家小狗去世時就會想到，就連平常摸著小狗，也會想到狗狗的身體以後會是冰的，視網膜也承認這樣的想法「有點恐怖」。這種悲觀主義也讓視網膜認為自己「不適合戀愛」，加上他不是很會調配時間的人，常常會覺得沒有辦法照顧另一半，談戀愛時一定會想到分手、結婚的話也無法想像不離婚，還曾經和朋友說過提倡有期限的婚姻契約，像是五年一簽、生小孩就自動延長等等。他表示在狗狗離開以前都不會談戀愛，被問到「女友和柚子同時掉到水裡要先救誰」的假設性提問，第一反應就是：「我一定先救狗！」笑說很怕自己會被罵，聽到小狗都會游泳後，他才勉為其難改口：「好啦！那先救人！」2021年時視網膜曾擔任第55屆金鐘獎的主持人，當時帶著愛犬柚子走上紅毯，柚子可愛的模樣超吸睛，不過因為今年要跟共同主持《哈囉！你給問嗎？》的大霈一起走紅毯，怕弄髒女生的禮服所以不會帶柚子一起走，至於金鐘獎的衣服，則交由經紀人張羅，他還透露他每年都是選擇台灣設計師的作品，十分支持本土人才。平常非常厭惡香菜的視網膜，當年主持金鐘典禮時，曾說過「超時就要吃香菜」，這次入圍還沒有想好得獎的祭品文，只說「做什麼都可以，如果吃一盤香菜就能得獎，那我就吃啊！」但他坦言無法想像得獎，也沒有想好感言、沒有得失心，也正是因為不想要有得失心，所以沒有想感言要說什麼。視網膜從YouTube轉戰電視就一舉入圍，他謙虛表示絕對沒有因此感到自滿、膨脹，對他來說金鐘獎是崇高的殿堂，電視產業也很有獨到魅力，過去主持時雖然也在現場，但說真的因為不是入圍者，要感同身受有點困難，今年得知自己入圍時第一反應就是大尖叫，原本以為自己沒有機會了，看到入圍時直接嚇瘋！他也很看好《成仁高中偵探社》以節目整體問鼎明年的金鐘獎，不過他認為主持人獎可能就比較難，因為他在節目中不太像傳統主持，比較像一個像穿針引線的NPC，最大的挑戰要怎麼在節目中的世界觀，裡面扮演一個有用的社團指導，但又不能太過介入，因此和過去主持經驗相較之下有些不同。節目中也有些戲劇成分，但沒有到很多，而未來是否有想要挑戰戲劇？視網膜則認為自己還沒有資格，不敢嘗試戲劇也沒辦法克服，目前演過的經驗都是客串、角色也都是新聞主播類的本色出演。