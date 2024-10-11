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▲李宓順利雙胞胎女兒星星月月，許多粉絲獻上祝福。（圖／李宓IG）

現年40歲的「資生堂千金」李宓2021年結婚後生下一對雙胞胎，2023年再度迎來女兒，今年初又順利懷上雙胞胎女兒。今（11）日稍早有好消息傳出，李宓在IG分享生產影片，透露雙胞胎女兒「星星」和「月月」順利誕生，她正式升格為5寶媽。而她生產結束後，也還沒碰到女兒，就隨即向眾人分享這個好消息。許多網友看到後，紛紛獻上祝福，「好棒喔，恭喜！」、「恭喜，辛苦了！」李宓今天下午在IG發文表示，透露自己即將剖腹產，透露在生產前有許多事情要做，包括要先空腹8小時、測胎心音、進產房，接著麻醉之後就要準備迎接雙胞胎女兒的誕生。也可以看到她挺著巨肚躺在床上等待的畫面，還透露再過幾分鐘就要到產房生產了，她在生產前因為太過緊張，根本完全無法好好睡覺，也忍不住抱怨老公，「不像這位爸爸，就是整個晚上都睡超熟的，可惡！」今天晚上7點多，李宓更新進度，在IG分享生產影片，從畫面中可以看到李宓躺在產台上，醫師和護理師站在另一側替她接生，很快地就星星就被醫生拉出來，接著聽到一聲哭聲，月月也出生了，隨後姊妹倆就被護理人員帶到另一邊，並沒有和李宓接觸。李宓也透露，自己剖腹產完之後就開始昏睡、嘔吐，都還沒摸到女兒，就急著想要將好消息分享給大家，於是立刻PO出影片。許多人紛紛獻上祝福，「恭喜」、「平安誕生，恭喜」、「恭喜，辛苦了，好好休息耶」、「好棒耶。」而李宓在此之前，在2021年先生下雙胞胎兒子，接著在2023年生下女兒，如今再誕下雙胞胎女兒，她也正式升格為5寶媽，之後的生活將充滿育兒生活，想必將是甜蜜的負擔。